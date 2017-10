Parlamenta vēlēšanās Japānā uzvar valdošā koalīcija, liecina aptaujas

Raidorganizācija NHK prognozē, ka LDP un "Komeito" kopā izcīnījušas vairāk nekā 300 no 465 vietām parlamentā, iespējams, pat saglabājušas savu konstitucionālo divu trešdaļu vairākumu.

Balsu skaitīšana. (Foto: REUTERS)

Valdošās koalīcijas uzvara vēlēšanās nozīmē, ka Abem ir cerības kļūt par visilgāk amatā bijušo premjerministru visā Japānas pēckara vēsturē.

Ziņu dienests "Jiji Press" prognozē, ka par galveno opozīcijas partiju kļuvusi jaunizveidotā kreisi centriskā Konstitucionāli demokrātiskā partija, pārspējot Tokijas mēra Juriko Koikes vadīto Cerību partiju.

Konstitucionāli demokrātiskā partija, visticamāk, izcīnījusi 44 līdz 67 vietas parlamentā, bet Cerību partija - 30 līdz 59 vietas, ziņo NHK.

Koike intervijā televīzijā atzina, ka vēlēšanu rezultāti ir skarbi, un pieļāva, ka vēlētāji, iespējams, dažus viņas izteikumus uztvēruši negatīvi un viņa par to uzņemsies atbildību.

Opozīcijas vājums un sašķeltība sekmēja Abes uzvaru, lai gan sabiedrībā līdzšinējā valdība baudīja visai ierobežotu atbalstu.

Abe izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas vairāk nekā gadu pirms paredzētajām kārtējām vēlēšanām, to pamatojot ar dubulto "nacionālo krīzi", ko izraisījusi Japānas iedzīvotāju novecošanās un arvien saspīlētākās attiecības ar Ziemeļkoreju, kuras komunistiskais režīms draudējis Japānu "nogremdēt" okeānā.

Tiesības piedalīties vēlēšanās bija aptuveni 106,4 miljoniem vēlētāju un par 465 vietām parlamentā sacentās 1180 kandidāti.

Dati par vēlētāju aktivitāti vēl nav publiskoti. Iespējams, to negatīvi ietekmējusi viesuļvētra, kas atnesusi spēcīgas lietusgāzes visā Japānas teritorijā.