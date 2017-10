Koncertu "Deep From The Heart" ("No visas sirds") Teksasas štata Kolidžsteišenā apmeklēja eksprezidenti demokrāti Džimijs Kārters, Bils Klintons un Baraks Obama, kā arī republikāņi Džordžs Bušs vecākais un Džordžs Bušs jaunākais. Četri eksprezidenti koncerta sākumā teica īsas uzrunas, bet 93 gadus vecais Bušs seniors sēdēja ratiņkrēslā, smaidīja un māja apkārtējiem.

Pašreizējais prezidents republikānis Donalds Tramps uz koncertu nebija ieradies, taču pasākumā tika demonstrēta viņa videouzruna, kurā Tramps saviem priekšgājējiem valsts galvas amatā pateicās par ieguldījumu līdzekļu vākšanā. Sekojot piecu eksprezidentu aicinājumiem, viesuļvētrās "Hārvijs", "Irma" un "Marija" cietušajiem Teksasā, Floridā, Luiziānā, Puertoriko un ASV Virdžīnu salās cietušajiem jau ir savākts 31 miljons dolāru.

To izpildītāju vidū, kas uzstājās koncertā, bija popzvaigznes "Lady Gaga" un Kasadī Poupa, soula dziedātājs Sems Mūrs, kantrimūzikas zvaigznes "Alabama", "The Gatlin Brothers", Lails Lovets un Roberts Ērls Kīns, kā arī gospeļdziedātāja Jolanda Adamsa.