Mana māte tika nogalināta, jo viņa atradās starp likuma varu un tiem, kas mēģināja to pārkāpt. Viņa bija mērķis, jo bija vienīgā persona, kas to darīja. Tā notiek, kad valsts institūcijas ir nespējīgas. Pēdējā persona, kas cīnās ir žurnālists. Tieši tāpēc viņš kļūst par pirmo mirušo.



Es nekad neaizmirsīšu to elli, kad skrēju pa lauku un domāju, kā atvērt automašīnas durvis, jo mašīnas skaņas signāls joprojām darbojās. Kliedzu uz diviem policistiem, kuriem bija tikai viens ugunsdzēšamais aparāts. Viņi bezspēcīgi skatījās uz mani, līdz viens no viņiem teica: "Man ir žēl, mēs neko nevaram izdarīt."

Es paskatījos uz leju, un visapkārt bija manas mātes ķermeņa daļas. Es sapratu, ka viņiem taisnība, tas bija bezcerīgi.

"Kas ir automašīnā?" viņi man jautāja. "Mana mamma ir mašīnā. Viņa ir mirusi. Viņa ir mirusi jūsu nekompetences dēļ."



Jā, nekompetence un nolaidība, kura netika novērsta un noveda pie šāda iznākuma.



Man žēl, ka visu to aprakstu, bet šādi izskatās karš, un jums tas jāzina. Tā nebija parasta slepkavība, un tā nebija traģēdija. Traģiski ir tad, kad kādu notriec autobuss. Kad visapkārt ir asinis un uguns, tas ir karš. Mēs esam cilvēki, kuri iesaistījušies karā pret valsti un organizēto noziedzību, kas kļuvusi neatšķirama.



Dažas stundas vēlāk, kamēr tas premjerministra klauns parlamentam paziņoja par žurnālisti, kuru viņš vairāk nekā desmit gadus demonizēja un nomocīja, viens no policijas virsniekiem, kuram paredzēta slepkavības izmeklēšana, Ramons Mifsuds savā "Facebook" profilā rakstīja: "Ikviens saņem pēc nopelniem, govs mēsls! Jūtos laimīgs :)"



Jā, te nu mēs esam: mafioza valsts, kurā jūs tagad varat mainīt dzimuma savā ID kartē (paldies par to Dievam!), bet kurā jūs tiksiet uzspridzināts , ja izmantosiet savu pamatbrīvību. Tā vietā cilvēki kuriem būtu jūs jāaizsargā priecājas par to. Kā mēs tik tālu nonācām?

Maltā uzplaukst nesodāmības kultūra. Šīs valsts premjerministram ir nedaudz ērti paziņot, ka viņš "neapstāsies", kamēr neatradīsies vainīgie, kad viņš vada valdību, kas mudina uz šo pašu nesodāmību.



Vispirms viņš ar blēžiem aizpildīja savu biroju. Pēc tam sekoja policija, kur arī viņš iepludināja blēžus un idiotus. To visu noslēdz tiesas. Arī tur strādā nekompetenti cilvēki un blēži. Ja iestādes strādātu, nebūtu nekādas slepkavības izmeklēšana - maniem brāļiem un man joprojām būtu māte.



Džozefs Muskats, Keits Šrembi, Kris Kardona, Konrāds Mici, ģenerālprokurors un garš saraksts ar policistiem, kuri neveica nekādas darbības: jūs esat līdzvainīgi. Jūs par to esat atbildīgi.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka pirmdien,16. oktobrī tika nogalināta Maltas pazīstamākā žurnāliste Dafne Karuana Galisija.

Žurnāliste bija izgājusi no mājas, lai brauktu uz Mostu, kad uzsprāga viņas iznomātā "Peugeot" markas automašīna. Pēc sprādziena automašīna iebrauca tuvumā esošajā laukā, bet pati žurnāliste gāja bojā notikuma vietā.



Maltas premjers Džozefs Muskats, kurš šogad saskārās ar apsūdzībām korupcijā, notikušo nosauca par barbarisku uzbrukumu preses brīvībai.

53 gadus vecajai Galisijai piederēja populārs blogs, kurā viņa rakstīja par korupciju un bieži vien nežēloja vietējos politiķus.

Karuna Galisija bija Maltā pretrunīgi vērtēta žurnāliste, kura nebaidījās cīnīties pret korupciju, atmaskojot politiķu ofšoru kompānijas un citas pretlikumīgās darbības.



Žurnāliste bija atklājusi, ka kādā Maltā bāzētā bankā bijuši dokumenti, kuros atklājās Muskata sievas saistība ar kādu kompāniju Panamā. Starp uzņēmumu un bankas kontiem Azerbaidžānā tikušas pārskaitītas lielas naudas summas. Gan Muskats, gan viņa sieva apsūdzības noliedza.