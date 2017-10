Daudzviet Igaunijā arī dārdējis pērkons.

Visticamāk, piesārņots lietus otrdien lijis arī vietām Latvijā, jo, tāpat kā Igaunijā, gaisā bija putekļi un nokrišņi reģistrēti daudzviet valstī, it īpaši Vidzemē, liecina meteoroloģiskā informācija.

Otrdienas rītā Latvijas austrumos iedzīvotājus pārsteidza sarkana saule, un arī šo dabas parādību izraisīja gaisā esošie putekļi.

Par lielu tumsu otrdienas rītā bija izbrīnīti arī Stokholmas iedzīvotāji. Sinoptiķi to skaidroja gan ar oktobrim neraksturīgiem negaisa mākoņiem, gan putekļu slāni, kas aizturēja daļu gaismas.

Biezi dūmi un putekļi, kas nākuši no meža ugunsgrēkiem Portugālē un Spānijā, kā arī smiltis no Sahāras tuksneša otrdien pārklāja Eiropu joslā no Francijas ziemeļiem līdz Krievijai.

Neparasto dabas parādību apstiprināja meteoroloģijas dienesti Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā un Igaunijā. Dūmu un putekļu slānis vietām bija tik biezs, ka caur to bija manāms tikai blāvs saules disks, lai gan debesīs nebija mākoņu.

Kā ziņots, tā dēvētais sarkanās saules fenomens, kas pirmdien izpelnījās lielu uzmanību Londonā un citviet Britu salās, otrdienas rītā novērots daudzviet Eiropā.

Ugunsgrēku dūmus un Sahāras putekļus līdz Ziemeļeiropai atnesis ciklons "Ofēlija", kas pirmdien plosījās Īrijā. Londonā putekļu daudzums pirmdien bija tik liels, ka apkārtējā vide iekrāsojās dzeltenos un sārtos toņos, sociālos tīklus pārpludināja fotogrāfijas ar neparasto skatu, kā arī joki par pastardienas atnākšanu.