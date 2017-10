No teroristu gūsta atbrīvotais Boils beidzot paskaidro, kāpēc abi nolēma nebrīvē laist pasaulē bērnus

34 gadus vecais Boils stāstījis, ka abi ar sievu sapņojuši par lielu ģimeni un vēlējušies laist pasaulē pat 12 bērnus, tāpēc esot gūstā, abi nolēma sākt īstenot savu ieceri, sakot: "Paņemam no šīs situācijas labāko un vismaz atgriežamies mājās ar lielāku mūsu sapņu ģimenes sākuma kapitālu."

"The Guardian", atstāstot Boila teikto, vēstī, ka milzīgā garlaicība šo lēmumu padarīja likumsakarīgāku - abiem bija ļoti ierobežota pieeja grāmatām, avīzēm vai filmām. "Mēs sēdējām kā ķīlnieki un mūsu rīcībā bija ļoti daudz laika," stāstīja Boils, norādot, ka abi nolēma to neizniekot. "Keitai ir pāri 30 gadiem, viņas pulkstenis tikšķ," teicis no gūsta atbrīvotais vīrietis.

Viņš atklājis, ka ģimene tika pārvietota no cietuma uz cietumu. Pirmo savu apmešanās vietu Boils atceras kā īpaši baisu, kamēr otra bija visai ērta. Trešajā abi piedzīvoja vardarbību no sagūstītāju puses - tur laulātos bieži nošķīra un sita.

Šī pieredze īpaši esot traumējusi vidējo dēlu. "Izskatās, ka viss viņam atgādina par cietuma šausmām: kameras ir līdzvērtīgas ķīlnieku video, pildspalvas atgādina šļirces, ar kurām viņa vecākiem injicēja ketamīnu, durvju sišana atgādina kameras pārmeklēšanu vai ko ļaunāku."

Tagad bērni, kuri beidzot ir tikuši prom no gūsta, brīnās par sauli un tver savus pirmos brīvības malkus, bet aizvien baiļojas, ka "šī maģiskā brīnumzeme" izgaisīs. Izrādās, ka bērni, kuri pēc izkļūšanas no teroristu gūsta ar vecākiem devās tālajā ceļā no Pakistānas uz Kanādu, katrā lidostā, kur piestāja, satraukti vaicājuši, vai tās ir viņu mājas.

Pāra četrus gadus vecais puika Džona īpaši brīnās par noskalojamo tualetes podu. "Viss šajā mājā ir kā brīnumzemē. Viņš ir nobijies iziet no mājas, pat aiziet līdz lievenim. Viņš domā, ka tiklīdz pametīs šo maģisko brīnumzemi, tā pazudīs," stāsta Boils.

Vīrietis ir satraucies arī par savu vecāko dēlu un viņa robu zināšanās. "Viņš īsti pat nesaprot, ka ārā ir saule. Aizmirstiet mikīpeli, mēs sākam ar pamatiem. Tas nav "laipni lūgts rietumos" vai "laipni lūgts Kanādā", tas ir "laipni lūgts dzīvē"," stāsta kanādietis.

Kā zināms, ASV pilsoni Koulmenu un Kanādas pilsoni Boilu sagūstīja "Taliban" atzara teroristi, kad abi to kontrolētajās teritorijās centās nogādāt palīdzības paciņas iedzīvotājiem. Kopš 2012. gada abi pavadīja gūstā, līdz viņus atbrīvoja Pakistānas militāristi un no Afganistānas aizveda uz Islamabadu, no kurienes viņi ar lidmašīnu devās uz Ziemeļameriku, lai sāktu savu dzīvi no jauna.