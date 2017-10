13 Foto Maltā savā automašīnā uzspridzināta slavena žurnāliste, kura cīnījās pret korupciju +9

Karuana Galisija bija izgājusi no mājas, lai brauktu uz Mostu, kad uzsprāga viņas iznomātā "Peugeot" markas automašīna. Pēc sprādziena automašīna iebrauca tuvumā esošajā laukā, bet pati žurnāliste gāja bojā notikuma vietā.



Vietējais Maltas medijs "TVM" ziņoja, ka viens no Dafnes dēliem dzirdējis sprādzienu un par to paziņojis policijai.



Policija paziņoja, ka žurnāliste tikusi nogalināta, kad viņa brauca no Maltas ziemeļdaļas Bidnija ciemata.

Izmeklētāji notikuma vietā, kur uzsprāga pazīstamās žurnālistes vadītais auto. (Foto: Ekrānuzņēmums)

53 gadus vecajai Galisijai piederēja populārs blogs, kurā viņa rakstīja par korupciju un bieži vien nežēloja vietējos politiķus.



Maltas premjers Džozefs Muskatas, kurš šogad saskārās ar apsūdzībām korupcijā, notikušo nosauca par barbarisku uzbrukumu preses brīvībai.



"Tas ir uzbrukums vārda brīvībai." paziņoja premjers, paskaidrojot, ka Dafne Karuana Galisija bija viena no viņa lielākajām kritiķēm.



Muskats nosodīja šo uzbrukumu un paziņoja, ka tas ir nepieņemami.



Viņš pastāstīja, ka pats personīgi devis norādījumus policijai, lai tā pastiprināti izmeklētu šo slepkavību.

(Foto: Ekrānuzņēmums)

Muskats paziņoja, ka ir premjerministrs visiem un aicināja cilvēkus uz nacionālu vienotību, kas aizstāvētu principus un tiesības.



Žurnālistei ar premjeru bija ļoti saspīlētas attiecības. Daudzi maltieši zināja, ka Muskats ienīdis Dafni, jo žurnāliste, atklājot pretlikumības, apdraudēja premjera amatu.



Dafne Karuana Galisija jau vairākkārt bija sūdzējusies policijai par saņemtajiem draudiem, bet likumsargi nenodrošināja žurnālistei nekādu aizsardzību.



Muskats jūnijā sasauca priekšlaicīgas vēlēšanas, kuras nodēvēja par uzticības balsojumu. Tādējādi viņš pierādīja, ka tauta viņam uzticas un premjeram nav jāatkāpjas vai jāatstādina korumpētie ministri, kurus korupcijā apsūdzēja Karuana Galisija.



Maltieši Džozefu Muskatu atkārtoti ievēlēja premjera amatā, neskatoties uz Panamas dokumetu skandālu.

Maltas premjers Džozefs Muskats ar sievu Mišelu. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Žurnāliste bija atklājusi, ka mazā Maltā bāzētā bankā bijuši dokumenti, kuros atklājās Muskata sievas saistība ar kādu kompāniju Panamā. Starp uzņēmumu un bankas kontiem Azerbaidžānā tikušas pārskaitītas lielas naudas summas. Gan Muskats, gan viņa sieva apsūdzības noliedza.

Karuna Galisija bija Maltā pretrunīgi vērtēta žurnāliste, kura nebaidījās cīnīties pret korupciju, atmaskojot politiķu ofšoru kompānijas un citas pretlikumīgās darbības.



Viņa bija studējusi Svētās Dorotejas klosterī un Svētajā Aloisija koledžā, bet kopš 1987. gada strādāja par žurnālisti.



Laikā no 1990. līdz 1992. gadam un no 1993. līdz 1996. gadam viņa bija "The Sunday Times" štata žurnāliste, bet 1992. gadā bija "The Malta Independent" redaktora palīgs. Vēlāk 1996. gadā viņa kļuva par regulāru žurnālisti "The Malta Independent", kā arī žurnāla "Taste and Flair" redaktore.



2008. gadā viņa nodibināja savu mājas lapu "Running Commentary", kur blogoja par politiku un citām sensitīvām tēmām.



Žurnāliste 1985. gadā apprecējās ar Pīteru Karuanu Glisiju. Viņu ģimenē bija trīs dēli - Metjū, Endrjū un Pauls.



Lielākā daļa no Maltas iedzīvotājiem šo slepkavību uzskata par uzbrukumu demokrātijai un vārda brīvībai. Cilvēki pirmdienas vakarā žurnālistes piemiņai rīkos gājienu ar svecītēm.