Boils atklājis, ka teroristi izvarojuši viņa sievu, kā arī nogalinājuši jaundzimušu meitu. Pāris kopā ar trim gūstā dzimušajiem bērniem, kurus viņi iepriekš, filmējot video ar lūgumiem palīdzēt, nosauca par "izdzīvojušajiem", liekot noprast, ka kāds arī nav izdzīvojis, no Pakistānas ieradās Kanādā.

Boils atklājis, ka "Taliban" atzara teroristi nolaupīja viņus kādā mazā ciematā, kur abi mēģināja nogādāt palīdzības paciņas teroristu kontrolē dzīvojošajiem cilvēkiem, jo nedz nevalstiskās organizācijas, nedz valdība, nedz glābšanas dienesti turp nevar piekļūt. Zināms, ka abi arī iepriekš iesaistījās dažādos brīvprātīgajos darbos. Piemēram, Boila sieva Keitlīna Koulmena savulaik vākusi ziedojumus Haiti stihijā cietušajiem.

Jānorāda gan, ka pēc abu atbrīvošanas publiskajā telpā izskanējuši vairāki fakti, kas ainu ap šo Pakistānas armijas un ASV spēku atbrīvoto pāri padarīja gaužām savādu. Viens no jautājumiem, kas nomoka cilvēku prātus - kāpēc Boils savu sievu grūtnieci veda uz Afganistānu. Viņas tēvs Džims Koulmens sacīja: "Es varu tikai pateikt, ka sievas grūtnieces vešana uz tik bīstamu vietu man ir nesaprotama."

Tāpat medijos izskanēja ziņas, ka Boils esot atteicies iekāpt ASV lidmašīnā, kas viņus aizvestu prom no Pakistānas. Izskanējis, ka viņš tā rīkojies, jo ASV varētu nonākt apcietinājumā. Tāpat ainu savādu darīja fakts, ka Boils iepriekš bija precējies ar Omāra Kadra māsu. Kadrs ir kanādietis, kurš 10 gadus pavadīja Gvantanamo pēc tam, kad viņu notvēra "Al-Qaeda" pakļautībā esošā teritorijā Afganistānā.

Pats Boils noliedz, ka atteicās iekāpt ASV militārajā gaisa kuģī un no Islamabadas ar komercreisu caur Londonu devās uz Toronto. Savu paziņojumu žurnālistiem viņš nolasīja no mazas lapiņas un lielu savas runas daļu veltīja tam, lai asi nosodītu "Haqqani" tīkla teroristus, kuri viņus nolaupīja.

""Haqqani" tīkla stulbums un ļaunums, nolaupot svētceļnieku, tika pārspēts tikai ar manas jaundzimušās meitas noslepkavošanu," aizlūstot balsij, sacīja Boils, kurš atklājis arī to, ka sagrābēji izvarojuši viņa sievu.

Viņš gan nepaskaidroja, ko nozīmēja viņa lietotais vārds "svētceļnieks", tāpat sīkāk nepaskaidroja par bērna nonāvēšanu un izvarošanu.

Viņa sieva Keitlīna preses konferencē nepiedalījās.

Abi, ierodoties Kanādā, devās uz Boila ģimenes māju, kas atrodas 80 kilometru attālumā no Otavas. Kopā ar viņiem bija arī trīs bērniņi.

Boils preses konferencē atklāja, ka viņu atvases Džona, Noa un Greisa ir sliktā veselības stāvoklī un novārguši.

Boils iepriekš intervijā pēc atbrīvošanas norādījis, ka atbrīvotie grib sākt savu dzīvi no sākuma, tomēr nodevības un noziegumi, kas šo piecu gadu laikā pret viņiem pastrādāti, ir viņus sagrāvuši kā psiholoģiski, tā fiziski.

Par ko ir stāsts?

Ziemeļamerikāņu pāris, kuru atbrīvoja no "Taliban" atzara teroristu gūsta, 2011. gadā iepazinās internetā. Abus vienoja milzīga aizraušanās ar "Star Wars". 2012. gadā abi nolēma doties kopīgā ceļojumā, kas, kā mēs zinām, izvērtās par piecu gadu ilgu pārdzīvojumu.

Keitlīna Koulmena piedzimusi Pensilvānijas štatā un bija zināma kā pārliecināta katoliete, vēstī "USA Today". Draugi stāstījuši, ka Koulmena bijusi ļoti laipna un dāsna pret citiem - sākot jau ar sīkumiem un beidzot ar naudas vākšanas kampaņu Haiti stihijā cietušajiem.

Kad pāris nolēma doties ceļojumā, Keitlīna bija stāvoklī. Vecākiem tika stingri apgalvots, ka abi apceļos tikai drošās "stānas" un uz Afganistānu nedosies. "Viņi solīja, ka nedosies," stāstīja mamma Lina Koulmena.

Keitlīnas vīrs kanādietis Džošua Boils bijis aizrāvies ar terorisma tēmu, veltot savu brīvo laiku, veidojot neskaitāmus terorismam veltītus rakstus "Wikipedia". Viņu arī interesējis Omars Kadrs, kanādietis, kuru notvēra Afganistānā un 10 gadus turēja Gvantanamo cietumā. 2009. gadā Boils apprecēja Kadra māsu un daži kolēģi nodomāja, ka viņš pārgājis islāmā. Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) sacīja, ka saistības ar Boila pagātni un abu nonākšanu teroristu gūsta nav.

"Taliban" atzara grupējums abus sagūstīja 2012. gadā Vardakas provincē, Pakistānas pierobežā, kas ir "Taliban" kontrolē. Šo piecu gadu laikā pāris pasaulē laida trīs bērnus - divus dēlus un meitiņu. ASV mediji norāda, ka "Haqqani" teroristu grupa parasti nenogalina sagrābtos ķīlniekus, tā vietā dodot priekšroku izpirkuma maksas pieprasīšanai.

Paziņojumā par pāra atbrīvošanu teikts, ka ģimenes atrašanās vieta bija ASV izlūku uzmanības lokā, un teroristiem pāri pārvietojot uz cilšu pārvaldītajām teritorijām Afganistānas pierobežā, ASV par to informēja Pakistānas pārstāvjus. "Visi ķīlnieki tika atbrīvoti sveiki un veseli, un tiek repatriēti uz savu dzimteni," teikts paziņojumā.

Atbrīvošana notikusi 10 mēnešus pēc tam, kad pāra nolaupītāji publicēja video ar 34 gadus veco Boilu un 31 gadu veco Koulmenu, kā arī viņu diviem bērniem, aicinot Kanādas un ASV valdības iesaistīties sarunās.

Pāris tika nolaupīts ceļojuma laikā. Abu "bekpekings" sākās Krievijā, tad viņi devās uz Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu un visbeidzot ieradās Afganistānā.

Pēdējo reizi Koulmenas vecāki ar abiem sazinājās 2012. gadā, kad Džošua no interneta kafejnīcas uzrakstīja, ka abi atrodas Afganistānas "nedrošajā" daļā. 2013. gadā pāris tika nofilmēts divos video, lūdzot ASV valdību viņus atbrīvot no "Taliban" atzara gūsta. Koulmenas vecāki vēlāk žurnālistiem pastāstīja, ka saņēma vēstuli no meitas, kura rakstīja, ka nupat laidusi pasaulē otro bērnu.