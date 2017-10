"Ja mēs atļausim Katalonijai - lai gan tā nav mūsu darīšana - atdalīties no Spānijas, citi darīs to pašu. Un es to nevēlētos," uzrunā studentiem Luksemburgā sacīja Junkers.

55 Foto Demonstrācijā pret Katalonijas neatkarības centieniem piedalās milzīgs skaits cilvēku +51

"Es nevēlētos Eiropas Savienību, kas sastāv no 98 valstīm," sacīja Junkers. "Jau tagad ir samērā grūti ar 28, vieglāk nebūs arī ar 27 (pēc "Breksita"), bet 98, tas šķiet neiespējami."

Brisele līdz šim mēģinājusi saglabāt iespējami lielāku neitralitāti Katalonijas jautājumā, atbalstot Spānijas centrālās valdības nostāju, ka Katalonijas neatkarības referendums bija pretlikumīgs. Vienlaikus Brisele aicinājusi abas puses uz dialogu.

Junkers sacīja, ka ES nevar kļūt par vidutāju, kā to vēlējies Katalonijas reģionālās valdības premjerministrs Karless Pudždemons.