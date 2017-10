Keitlīna Koulmena piedzimusi Pensilvānijas štatā un bija zināma kā pārliecināta katoliete, vēstī "USA Today". Draugi stāstījuši, ka Koulmena bijusi ļoti laipna un dāsna pret citiem - sākot jau ar sīkumiem un beidzot ar naudas vākšanas kampaņu Haiti stihijā cietušajiem.

Kad pāris nolēma doties ceļojumā, Keitlīna bija stāvoklī. Vecākiem tika stingri apgalvots, ka abi apceļos tikai drošās "stānas" un uz Afganistānu nedosies. "Viņi solīja, ka nedosies," stāstīja mamma Lina Koulmena.

Keitlīnas vīrs kanādietis Džošua Boils bijis aizrāvies ar terorisma tēmu, veltot savu brīvo laiku, veidojot neskaitāmus terorismam veltītus rakstus "Wikipedia". Viņu arī interesējis Omars Kadrs, kanādietis, kuru notvēra Afganistānā un 10 gadus turēja Gvantanamo cietumā. 2009. gadā Boils apprecēja Kadra māsu un daži kolēģi nodomāja, ka viņš pārgājis islāmā. Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) sacīja, ka saistības ar Boila pagātni un abu nonākšanu teroristu gūsta nav.

"Taliban" atzara grupējums abus sagūstīja 2012. gadā Vardakas provincē, Pakistānas pierobežā, kas ir "Taliban" kontrolē. Šo piecu gadu laikā pāris pasaulē laida trīs bērnus - divus dēlus un meitiņu. ASV mediji norāda, ka "Haqqani" teroristu grupa parasti nenogalina sagrābtos ķīlniekus, tā vietā dodot priekšroku izpirkuma maksas pieprasīšanai.

Džošua Boila vecāki Patriks un Linda Boili priecājas, kas beidzot viņu dēls, vedekla un mazbērni ir brīvi. (Foto: AP)

Jau ziņots, ka ASV varasiestādes apliecinājušas - Pakistānā atbrīvota ASV pilsone Keitlena Koulmena, viņas vīrs kanādietis Džošua Biols un trīs bērni, kuri nāca pasaulē nebrīvē. Pāris teroristiskās organizācijas "Taliban" atzara gūstā pavadīja teju piecus gadus.

ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka atbrīvošanas operācijā kopā ar ASV pārstāvjiem piedalījās arī Pakistānas armijas spēki. "Koulmenas kundze nebrīvē laida pasaulē trīs bērnus. Šodien viņi ir brīvi," teica Tramps.

Boila ģimene norādīja, ka agrā ceturtdienas rītā saņēma zvanu no dēla. "Džošs teica, ka viņam klājas visai labi, ja ņem vērā to, ka viņš pēdējos piecus gadus bijis gūstā," stāstīja tēvs Patriks Boils, kuram nolaupītais dēls steidza pavēstīt arī jaunumus - pirms diviem mēnešiem gūstā nāca pasaulē viņu trešais bērns, meitiņa.

Paziņojumā par pāra atbrīvošanu teikts, ka ģimenes atrašanās vieta bija ASV izlūku uzmanības lokā, un teroristiem pāri pārvietojot uz cilšu pārvaldītajām teritorijām Afganistānas pierobežā, ASV par to informēja Pakistānas pārstāvjus. "Visi ķīlnieki tika atbrīvoti sveiki un veseli, un tiek repatriēti uz savu dzimteni," teikts paziņojumā.

Pakistānas pārstāvji gan neprecizē, kad tieši notikusi atbrīvošana.

Atbrīvošana notikusi 10 mēnešus pēc tam, kad pāra nolaupītāji publicēja video ar 34 gadus veco Boilu un 31 gadu veco Koulmenu, kā arī viņu diviem bērniem, aicinot Kanādas un ASV valdības iesaistīties sarunās.

Ekrānuzņēmums no 2016. gadā nofilmēta video. (Foto: REUTERS)

Pāris tika nolaupīts ceļojuma laikā. Abu "bekpekings" sākās Krievijā, tad viņi devās uz Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu un visbeidzot ieradās Afganistānā.

Pēdējo reizi Koulmenas vecāki ar abiem sazinājās 2012. gadā, kad Džošua no interneta kafejnīcas uzrakstīja, ka abi atrodas Afganistānas "nedrošajā" daļā. 2013. gadā pāris tika nofilmēts divos video, lūdzot ASV valdību viņus atbrīvot no "Taliban" atzara gūsta. Koulmenas vecāki vēlāk žurnālistiem pastāstīja, ka saņēma vēstuli no meitas, kura rakstīja, ka nupat laidusi pasaulē otro bērnu.

Visjaunākajā video pāris savus abus dēlus sauca par "izdzīvojušajiem", ar to, iespējams, domājot, ka sieviete piedzīvojusi spontāno vai spontānos abortus. Boila vecāki arī saņēma kādu vēstuli, kurā dēls stāstīja, kā slēpa otro grūtniecību no sagrābējiem. Otrais bērns pasaulē nāca tumsā, vienīgais apgaismojums bijis zobos iespiests lukturītis.

"Par pārsteigumu nolaupītāji bija pret mums labi un izpildīja visas pēcdzemdību vajadzības, tāpēc viņš [dēls] tagad ir dūšīgs un veselīgs, paldies Dievam," Boils rakstīja vēstulē, tolaik norādot, ka bērnu dēļ cenšas nezaudēt dūšu.