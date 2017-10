Šāvēja smadzenēs nav atklātas nekādas novirzes no normas, kas, savukārt, apgāž vienu no izmeklētāju versijām par Padoka psihiskajām novirzēm.

Lasvegasas apgabala šerifs Džozefs Lombardo norāda nesteigties ar secinājumiem, jo vēl jāsagaida toksikoloģijas rezultāti, kas ļautu noskaidrot, vai šāvējs bijis narkotisko vielu reibumā.

Lombardo komentēja, ka autopsijas rezultāts neatklāj nekādas pataloģijas Stīvena Padoka smadzenēs, tādēļ pašlaik nav nekādu norāžu par to, kas motivēja šāvēju veikt asiņaināko masu slaktiņu ASV vēsturē. Policija joprojām turpina izmeklēšanu, lai saprastu, kas bija masu slepkavas motīvs.

Šerifs Lombardo neslēpa savu pārliecību, ka izmeklētājiem izdosies noskaidrot šāvēja patiesos motīvus.

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka pagājušajā nedēļā izmeklētāji Padoka īrētajā “Mandalay Bay” viesnīcas numurā atraduši Valium tabletes, kas vedināja uz domām par šāvēja garīgu saslimšanu.

Tāpat vēstīts, ka izmeklētāji Lasvegasas šāvēja dzīvi pārbaudījuši no viņa dzimšanas brīža līdz nāvei. Pētījuši, vai Padokam bijusi saistība ar radikālām organizācijām, tomēr joprojām nav izdevies saprast baisās masu slepkavības patiesos motīvus.

Stīvena Padoka īrētais viesnīcas “Mandalay Bay” numurs atradās 32. stāvā ar lielisku skatu uz brīvdabas mūzikas festivāla koncerta laukumu, kur, pirms šāvējs uzsāka uzbrukumu, bija sapulcējušies vairāk nekā 200 000 apmeklētāju.

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".