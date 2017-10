ASV prezidents Donalds Tramps šodien paziņoja, ka atbrīvošanas operācijā kopā ar ASV pārstāvjiem piedalījās arī Pakistānas armijas spēki. "Koulmenas kundze nebrīvē laida pasaulē trīs bērnus. Šodien viņi ir brīvi," teica Tramps.

Pāris tika nolaupīts Afganistānā 2012. gadā. Tiek uzskatīts, ka viņus nolaupīja "Haqqani" teroristu grupa, kas ASV iekļauta teroristisko organizāciju sarakstā.

Boila ģimene norādīja, ka agrā ceturtdienas rītā saņēma zvanu no dēla. "Džošs teica, ka viņam klājas visai labi, ja ņem vērā to, ka viņš pēdējos piecus gadus bijis gūstā," stāstīja tēvs Patriks Boils, kuram nolaupītais dēls steidza pavēstīt arī jaunumus - pirms diviem mēnešiem gūstā nāca pasaulē viņu trešais bērns, meitiņa.

Paziņojumā par pāra atbrīvošanu teikts, ka ģimenes atrašanās vieta bija ASV izlūku uzmanības lokā, un teroristiem pāri pārvietojot uz cilšu pārvaldītajām teritorijām Afganistānas pierobežā, ASV par to informēja Pakistānas pārstāvjus. "Visi ķīlnieki tika atbrīvoti sveiki un veseli, un tiek repatriēti uz savu dzimteni," teikts paziņojumā.

Pakistānas pārstāvji gan neprecizē, kad tieši notikusi atbrīvošana un kur šobrīd ir ģimene. Tāpat netiek atklāts, kad viņi atgriezīsies Ziemeļamerikā.

Atbrīvošana notikusi 10 mēnešus pēc tam, kad pāra nolaupītāji publicēja video ar 34 gadus veco Boilu un 31 gadu veco Koulmenu, kā arī viņu diviem bērniem, aicinot Kanādas un ASV valdības iesaistīties sarunās.

Pāris tika nolaupīts ceļojuma laikā. Abu "bekpekings" sākās Krievijā, tad viņi devās uz Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu un visbeidzot ieradās Afganistānā.

Pēdējo reizi Koulmenas vecāki ar abiem sazinājās 2012. gadā, kad Džošua no interneta kafejnīcas uzrakstīja, ka abi atrodas Afganistānas "nedrošajā" daļā. 2013. gadā pāris tika nofilmēts divos video, lūdzot ASV valdību viņus atbrīvot no "Taliban" atzara gūsta. Koulmenas vecāki vēlāk žurnālistiem pastāstīja, ka saņēma vēstuli no meitas, kura rakstīja, ka nupat laidusi pasaulē otro bērnu.

2013. gadā uzņemti kadri. (Foto: AP)

Visjaunākajā video pāris savus abus dēlus sauca par "izdzīvojušajiem", ar to, iespējams, domājot, ka sieviete piedzīvojusi spontāno vai spontānos abortus. Boila vecāki arī saņēma kādu vēstuli, kurā dēls stāstīja, kā slēpa otro grūtniecību no sagrābējiem. Otrais bērns pasaulē nāca tumsā, vienīgais apgaismojums bijis zobos iespiests lukturītis.

"Par pārsteigumu nolaupītāji bija pret mums labi un izpildīja visas pēcdzemdību vajadzības, tāpēc viņš [dēls] tagad ir dūšīgs un veselīgs, paldies Dievam," Boils rakstīja vēstulē, tolaik norādot, ka bērnu dēļ cenšas nezaudēt dūšu.