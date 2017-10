Tiesa, lielākā daļa patēriņa preču nāk no Ķīnas, kas ir galvenais importa preču avots Ziemeļkorejai, vēsta "Business Insider". Tomēr arī pati valsts attīsta savu ražošanu, īpaši pēc tam, kad ASV pieteica šai valstij sankcijas.

Lielveikalu nav daudz, taču aprīlī no jauna tika atklāts renovētais tirdzniecības centrs Pheņjanā - tur nopērkama gan pārtika, gan nepārtikas preces. Ziemeļkoreja pati sevi apgādā, ražojot gan saules bateriju paneļus, gan motociklus, un arī pārtiku un kosmētikas preces. "Business Insider" veikalos atrada pat zobupastu ar burkānu garšu, gan arī sejas masku dāmām, kas ražota no kokoglēm. Liela daļa pārtikas produktu tiek ražota pašā Ziemeļkorejā, savukārt vairums nepārtikas preču - apavi, drēbes, rotaļlietas, tehnika - ievestas no Ķīnas.

Piemēram, gāzētie dzērieni jeb limonādes ir ziemeļkorejiešu ražotas, turklāt lielā izvēlē. Tāpat ļaudis dzer vietējo kafiju un ēd pašmāju ražojuma konservus. Dažkārt uz ielām var manīt būdiņas, kurās tirgo uzkodas, lielākoties cepumus un citus miltu izstrādājumus.

Kāds 33 gadus vecs lielveikala darbinieks izteicies, ka valstī strādā jaunas rūpnīcas, kas ražo produktus un to iepakojumus. "Mūsu pārtikas produktu zīmoli, sastāvdaļas un produktu iepakojumi ir uzlabojušies," sacīja Rī Kjongs.

Kāds tirdzniecības menedžeris no Dienvidāzijas, kurš vēlējies palikt anonīms, pauda, ka pats manījis: ziemeļkorejieši nav sajūsmā par pārtiku, kas ievesta no Ķīnas. "Viņi uzskata, ka tā ir sliktākas kvalitātes. Esmu redzējis cilvēkus, kas starp diviem produktiem - viens pašu ražojums, otrs ķīniešu - izvēlas savējo".

Vēl kāds cilvēks, kas sadarbojas ar Ziemeļkoreju tūrisma un investīciju piesaistei, sacīja, ka mātes Ziemeļkorejā ne ar ko neatšķiras no mātēm Kanādā vai ASV, un viņas vēlas saviem bērniem dot tikai to labāko. Tāpēc priekšroka tiek dota Ziemeļkorejā ražotai pārtikai.

Protams, visbagātīgais produktu klāsts un rietumnieku acij pierastāks skats paveras lidostas veikalos, kā arī tūristiem domātajās zonās.

Vienlaikus nav pieejami uzticami dati par to, cik daudz un kas tiek ražots valsts iekšzemē. Gan importa, gan eksporta dati var nebūt precīzi. Tāpat arī Ķīnas tirdzniecības ministrija atsakās komentēt pieņēmumu, ka eksports uz Ziemeļkoreju mazinās, jo pati Ziemeļkoreja aktīvi sākusi sevi apgādāt ar visu nepieciešamo.

