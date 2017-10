Lietuvieši satraukti: rezervātā atrasts notriekts jenots, tas ir slikts signāls

Vides ministrija norādījusi, ka jenotu apdraudēto dzīvnieku sugu saraksts ir visai plašs. "Šis pēc skata visnotaļ simpātiskais dzīvnieks katram, kurš kaut ko saprot no dzīvās dabas, ir briesmu signāls, ka mūsu zemē nostiprinās vēl viena bīstama invazīva suga. Lietuvas daba jau cieš no Kanādas ūdelēm un jenotsuņiem, bet jenoti var ieņemt to ekoloģisko nišu, uz kuru iepriekšminētie dzīvnieki pat necenšas pretendēt," norādīts ministrijas paziņojumā.

Jenoti veikli kāpelē pa kokiem, tādēļ viņiem pieejamas putnu ligzdas un koku dobumi, tie apdraud arī putnus, kuri perē uz zemes, sīkos zīdītājus, abiniekus, rāpuļus un bezmugurkaulniekus, bet uzturā lieto arī augu valsts izceksmes barību.

Kā uzsver ministrija, jenoti, kas cēlušies Ziemeļamerikas, strauji izplatās Eiropā. Lietuvā šie dzīvnieki pirms pāris gadiem atklāti Kuršu kāpās, ir ziņas, ka tie manīti arī citās Lietuvas vietās. Kaimiņvalstīs jenotus pazīst senāk - Polijā tie izplatījušies no Vācijas, kur tika ieviesti jau līdz Otrajam pasaules karam, bet Baltkrievijā tos padomju laikos ieaudzēja kā kažokzvērus.

Invazīvo sugu dzīvniekus Lietuvā atļauts medīt neierobežotā apjomā un neatkarīgi no vecuma, bet invazīvo sugu dzīvnieku ievešana, tirdzniecība vai jebkāda cita veida izplatīšana ir aizliegta.