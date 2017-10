Izraēlas spiegi atklājuši, ka krievu hakeri uzbrukumiem izmanto "Kaspersky Labs" antivīrusu

Izraēlas spiegi, kas pirms diviem gadiem bija ielauzušies "Kaspersky" tīklā, brīdināja ASV kolēģus par Krievijas darbībām, vēstīja laikraksts "The New York Times". Tā rezultātā tikai pirms mēneša ASV Iekšzemes drošības ministrija deva rīkojumu valdības aģentūrām pārtraukt izmantot "Kaspersky Lab" produktus.

Tikmēr avīze "The Washington Post" otrdien ziņoja, ka Izraēlas spiegi "Kaspersky" tīklā arī atraduši uzlaušanas rīkus, kas varēja nākt tikai no ASV Nacionālās drošības pārvaldes (NSA). Pēc izmeklēšanas NSA secināja, ka šie rīki atrodas Krievijas valdības rīcībā.

Pagājušajā mēnesī ASV Nacionālā izlūkošanas padome pabeidza slepenu ziņojumu, kuru sniedza sabiedrotajiem NATO, ka Krievijas Federālajam Drošības dienestam (FDD) varētu būt pieeja "Kaspersky" klientu datubāzēm un izejas kodam, rakstīja "The Washington Post".

Šī piekļuve var palīdzēt veikt uzbrukumus ASV valdībai, komerciālajiem un rūpnieciskajiem kontroles tīkliem, vēstīja "The Washington Post".

Savukārt "The New York Times" raksta, ka Krievijas hakeri nozaguši slepenus materiālus no NSA līdzstrādnieka datora, kurš tos bija nepienācīgi glabājis mājas datorā, kam bija instalēts "Kaspersky Labs" antivīruss.