Klintone šokēta par Vainstaina skandālu

"Atklāsmes par Hārviju Vainstainu mani šokēja un šausmināja," paziņojumā apliecināja demokrātu prezidenta amata kandidāte.

"Pret uzvedību, kādu to raksturojušas liecības sniegušās sievietes, nevar izturēties ar iecietību," viņā piebilda. "Viņu drosme un citu cilvēku atbalsts ir kritiski svarīgs, lai palīdzētu izbeigt šāda veida uzvedību."

Reaģējot uz apsūdzībām, Vainstains jau atlaists no paša līdzdibinātās kinostudijas "The Weinstein Company".

Skandāls sākās, kad laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Hārvijs Vainstains vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā. Starp sievietēm, kas apsūdzējušas Vainstainu par seksuālu uzmākšanos, ir arī aktrise Ešlja Džada.

Filmu vidū, kuras producējusi "The Weinstein Company", ir arī "Karaļa runa" ("The King's Speech") un "Atsvabinātais Džango" ("Django Unchained"). Latvijā filmēts "The Weinstein Company" producētais BBC miniseriāls "Karš un miers".

70.gadu beigās brāļi Vainstaini nodibināja kinostudiju "Miramax", kuru vēlāk pārdeva kompānijai "The Walt Disney Company".