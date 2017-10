Te strādā mātes, viņu meitas un mazmeitas... Ieskats pasaules lielākajā bordelī

Vairums meiteņu "miesmīlības" tirgū nonāk 14 gadu vecumā. (Foto: Clare Kendall/REX/ Vida Press)

Lai gan oficiālu datu nav, Daulatdijas prieka māja varētu būt vislielākā pasaulē, turklāt tā darbojas legāli.

Šis bordelis ir netīru sīku ieliņu vijums ar šaurām būdiņām, kas atgādina vien mazas ieejas kaut kur. Ieejas uz priekiem vīriešiem. Mazi kambarīši, netīri gaiteņi un pieticīgas telpas, kurās visbiežāk ir vien gulta un kāds plauktiņš tai blakus - tādās telpās ik dienu strādā simtiem Bangladešas sieviešu. Jaunākās prostitūtas ir tikai 10 gadu vecas meitenītes, vēsta "Al Jazeera" angļu korespondents.

Daudzas no viņām šeit arī dzimušas un augušas, daudzas te pavada visu savu mūžu. Taču ir sievietes, kuras tikušas savu ģimeņu pārdotas prostitūcijai, tāpat arī ir tādas priekameitas, kas reiz nolaupītas un spiestas šeit turpināt dzīvi.

Daulatdijas bordelis atrodas šosejas malā Bangladešā, un lielāko klientu daļu veido garāmbraucošie.

Lai gan Bangladešā prostitūcija ir legāla, tās sabiedrībā šis rūpals nekotējas augstu. Tas tiek nievāts. Faktiski sievietēm, kas strādā šo darbu, nav lielu iespēju un izredžu no šiem valgiem izbēgt, pārkvalificēties un sākt citu dzīvi. Tādējādi veidojas "mauku dinastijas", proti, veselas dzimtas sievietes turpina viena otras iesākto. Liela daļa no šobrīd bordelī aktīvajām sievietēm nodrošina iztiku gan savām mātēm, kuras vairs nav miesas tirgū pieprasītas, gan bērniem, kuri dzimst un aug turpat priekamājā.

Daulatdijas bordelis eksistējis jau pirms 1988. gada

1988. gads bija tas, kad Bangladešā viens pēc otra atvērās arvien jauni priekamāju rajoni. Taču leģendārā Daulatdija eksistēja jau pirms tam un kā bija, tā palika vislielākais bordelis.

Dienā tur viesojas apmēram 3000 vīriešu. Paralēli seksa priekiem tur var arī izklaidēties ar azartspēlēm un narkotikām. Sabiedrisko dzīvi šajā bordelī kūrē tā dēvētās "madāmas" jeb dāmas brieduma gados, kuras pašas vairs nav aktīvā darba dzīvē.

Meitenes bordelī nonāk lielākoties 14 gadu vecumā

"Sydney Morning Herald" pirms trim gadiem publicēja apjomīgu reportāžu par šajā Bangladešas bordelī notiekošo. Tika secināts, ka, lai gan prostitūcija oficiāli atļauta no 18 gadu vecuma, vairums "jaunās miesas" Daulatdijā ierodas četrus gadus agrāk. Daudzas no viņām ir suteneru atvestas, izpērkot meitenes no ģimenēm vai nolaupot, un, atkarībā no jaunietes daiļuma, pārdotas seksa verdzībā. Par 250 ASV dolāriem gabalā - ja tā var teikt - gabalā...

Jau atpelnot sevi, meitenēm no katra klienta gūtās naudas jādālās ar savu saimnieku, visbiežāk - kādu no madāmām, vecākām sievietēm.

Izpētīts arīdzan, ka vairums jauno prostitūtu ātri tiek uzsēdinātas uz kādām atkarību izraisošām vielām, tādējādi darba materiālu noturot. Tāpat zināms, ka daudzas skaistules sevi formā uztur ar steroīdiem un deksamentozonu, kas palīdz neizskatīties tievām un novārgušām un palielina ķermeņa tauku masu, jo lielākā cieņā pie vīriešiem ir apaļākas sievietes.

Kopumā Bangladešā apmēram 10 000 prostitūtu ir jaunākas par 18 gadiem.

2004.gadā vismaz 20 tūkstoši mazuļi dzimuši sievietēm Bangladešas prostitūcijas rajonos. Bērniem augot, meitenes turpina savu māšu iesākto rūpalu, bet puikas izaug un kļūst par jomas darbiniekiem, gādājot arvien jaunas prieka meitas.

