Vēl kāds atradums Padoka īrētajā viesnīcas numurā liek policijai domāt par psihiskām novirzēm

ASV Federālās izmeklēšanas birojs (FBI) pēdējo dienu laikā nopratinājis simtiem cilvēku, kuriem varēja būt jebkāda saistība ar Stīvenu Padoku. Daudzi no nopratinātajiem atzina, ka Lasvegasas šāvējam bijušas komunikācijas problēmas un grūtības izveidot kontaktu ar cilvēkiem.

Lasvegasas šāvējs Stīvens Padoks. (Foto: Vida Press)

Pārmeklējot viesnīcas “Mandalay Bay” numuru, no kura loga Stīvens Padoks realizēja asiņaināko masu slaktiņu ASV vēsturē, izmeklētāji atraduši Valium tabletes, kas daudzās pasaules valstīs ir recepšu medikaments, ko izmanto nemiera, panikas lēkmju un citu garīgu slimību izpausmju ārstēšanā.

27 Foto Viesnīca, no kuras sarīkots slaktiņš Lasvegasā; šāvēja ģimene un māja Nevadā +23

Izmeklētāji Lasvegasas šāvēja dzīvi pārbaudījuši no viņa dzimšanas brīža līdz nāvei. Pētījuši, vai Padokam bijusi saistība ar radikālām organizācijām, tomēr joprojām nav izdevies saprast baisās masu slepkavības patiesos motīvus.

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka šāvēja Stīvena Padoka īrētais viesnīcas “Mandalay Bay” numurs atradās 32. stāvā ar lielisku skatu uz brīvdabas mūzikas festivāla koncerta laukumu, kur, pirms šāvējs uzsāka uzbrukumu, bija sapulcējušies vairāk nekā 200 000 apmeklētāju.

ASV policija, pārmeklējot Lasvegasas šāvēja noīrēto viesnīcas numuru, atradusi zīmīti un vairākas novērošanas kameras un uzskata, ka viņš plānojis aizbēgt.

16 Foto Daži no cilvēkiem, kuru dzīves pēkšņi aprāva Lasvegasas monstrs Stīvens Padoks +12

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".

Apšaudē dzīvību zaudēja gandrīz 60 cilvēki un aptuveni 500 tika ievainoti.

Padoks nošāvās, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.