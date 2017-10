"Atrodot šo vietu, bija ļoti dīvaina sajūta," stāsta gaisa kondicionēšanas iekārtu speciālists.

Video klips nofilmēts pirms mēneša un tajā redzams vīrietis, kurš stāsta, ka norīkots darbā Floridas pilsētā Plantsitijā, lai kādā mājā nomainītu gaisa kondicionēšanas sistēmu. Bet, kamēr viņš strādāja pie kondicionēšanas sistēmas kanāliem, darbinieks uzgāja dīvainu atradumu.

Slepenā istaba garāžas mansardā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Veicot lielāku izpēti, es atradu sienas daļu, kas neizskatījās tāda pati kā pārējās. Es piespiedu savādo sienu un atradu slepenu istabu. Ceļā uz slepeno istabu bija izklāts paklājs. Kad istabas durvis ir aizvērtas, tā nemaz nav redzama," pastāstīja darbinieks.

Jaunatklātajā telpā bija ventilācijas atveres, krāsotas koka sienas, grīda ar paklājiem, kabeļu savienotāji, elektrības rozetes, kā arī improvizēta tualete.

Par laimi, nešķiet, ka telpa tikusi izmantota, lai tur ieslodzītu kādu nolaupīto, jo slēdzene bija durvju iekšpusē, nevis ārā.

Kad darbinieks publicēja video, kāds vīrietis atsūtījis ekrānuzņēmumus ar numurzīmēm, kuras redzamas nofilmētajā video.

Vīrietis paziņoja, ka tās piederējušas Dorisai Mūrai, secinot, ka mājā reiz dzīvojuši Ārdžejs un viņa māte Dorisa "Di Dī" Mūra, kura pazīstama kā "Loterijas slepkava". Di Dī tika apsūdzēta Abrahama Šekspīra slepkavībā, kurš 2006. gadā loterijā laimēja 30 miljonus dolāru.

Nav zināms, kam bijusi paredzēta slepenā telpa, bet video autors pieļauj, ka tā izveidota, lai slēptos no policijas.

Abrahams Šekspīrs (centrā) ar 30 miljonu laimestu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Abrahama Šekspīra liktenīgais laimests

Abrahams Šekspīrs 2006. gada 17. novembrī loterijā laimēja 30 miljonus ASV dolāru. Viņš nezināja ko darīt ar pēkšņo laimestu. Labsirdīgais Abrahams nespēja atteikt cilvēkiem, kuri lūdza viņam naudu un iežēlināja ar saviem bēdu stāstiem.



Pēc laimesta saņemšanas, Abrahams iegādājās māju par apmēram 1 miljonu dolāru, kā arī trīs automašīnas.



Vīrietis savam patēvam uzdāvināja 1 miljonu dolāru, bet trijām māsīcām pa 300 tūkstošiem dolāru katrai. Abrahams naudu deva arī svešiniekiem.



Šādi dzīvojot, viņš 2008. gadā jau lielu daļu no sava laimesta bija iztērējis.



Tad ar vīrieti sazinājās Dorisa Mūra, kura pazīstama arī kā "Di Dī". Viņa apgalvoja, ka raksta grāmatu par to, kā cilvēki izmanto Abrahama labestību un ātri iekaroja viņa uzticību. Sieviete kļuva par Abrahama finanšu pārzini un palīdzēja dibināt uzņēmumu, kur Dorisai bija tiesības parakstīt čekus labsirdīgā vīrieša vietā.

Slepkavībā apsūdzētā Dorisa Mūra. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šādi Mūra izkrāpa 1,1 miljonu dolāru, viņa apgalvoja, ka Abrahams to pasniedzis kā dāvanu. Par jauniegūto naudu krāpniece iegādājās automašīnas un devās dārgos ceļojumos.



2009. gada novembrī Abrahams pazuda, bet Mūra vairāku mēnešu garumā apgalvoja, ka viņš aizbēdzis uz Karību salām, jo apnikuši cilvēki, kuri nemitīgi lūdzas naudu. Sieviete arī no vīrieša telefona sūtīja īsziņas, kurās radiniekiem un Abrahama draugiem stāstīja, ka viss esot kārtībā. Tajā pašā laikā Di Dī dzīvoja Abrahama mājā un brauca ar viņa automašīnām.



Patiesībā Dorisa Mūra bija uzaicinājusi Abrahamu uz savu māju, kur aukstasinīgi viņu nogalināja un vēlāk apraka dārzā.



Drīz vien slepkavība nāca gaismā, jo vīrieša draugiem tas viss sāka šķist aizdomīgi. Viņi sievietei uzdeva jautājumus, uz kuriem Mūra nespēja atbildēt.



Lai glābtu savu ādu, Di Dī piedāvāja 300 000 dolāru Abrahama bijušajai draudzenei, lai viņa samelotu, ka vīrietis redzēts dzīvs un bijis ciemos. Policijas izmeklēšanas laikā, sieviete turpināja tēlot nevainīgu. Sievieti iegāza neparasts lūgums, kurā viņa kādam vīrietim piedāvāja 60 tūkstošus dolāru par to, lai viņš atrod kādu, kurš būtu gatavs atzīties Abrahama slepkavībā.



2010. gada janvārī izmeklētāji pārmeklēja Mūras māju un dārzā atrada Abrahama līķi.



Mūru atzina par vainīgu Abrahama slepkavībā un viņai piesprieda mūža ieslodzījumu.