Grāmatā ar nosaukumu "The flame" (Liesma) tiks iekļauti Koena līdz šim nepublicētie dzejoļi, prozas darbi, zīmējumi un viņa pēdējo trīs albumu dziesmu teksti.

Skaidrojot grāmatas nosaukumu, Koena bjušais menedžeris Roberts Korijs norādīja, ka tajā "visiem atklāts viņa iekšējās uguns spēks".

Grāmata iznāks 2018.gada oktobrī.

Koens nomira pērnā gada novembrī 82 gadu vecumā. Neilgi pirms nāves klajā nāca viņa pēdējais albums "You Want It Darker".