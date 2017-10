Irākiešu spēki "Islāma valstij" atkaro pēdējo kontrolēto teritoriju

"Es šodien jums paziņoju, ka irākiešu spēki atbrīvojuši Havīdžas pilsētu," pēc sarunām Parīzē ar Francijas prezidentu Emanuēlu Makronu sacīja premjers.

"Šī uzvara ir uzvara ne tikai irākiešiem, bet visai pasaulei," piebilda Abadi.

Valdības karaspēks un tā sabiedrotie ar ASV vadītās koalīcijas atbalstu pagājušajā mēnesī uzsāka operāciju, lai padzītu "Islāma valsti" no Havīdžas, kas ilgu laiku bijusi džihādistu bastions.

Havīdža bija viens no pēdējiem džihādistu pretestības punktiem teritorijā, kuru tie ieņēma 2014.gadā. Līdz ar Havīdžas atbrīvošanu "Islāma valsts" kontrolē Irākā palikuši vien daži nomaļi rajoni.

Havīdža, kas atrodas 230 kilometrus uz ziemeļiem no Bagdādes, Irākā bija viens no diviem nozīmīgiem apvidiem, kas līdz ceturtdienai atradās "Islāma valsts" kontrolē. Džihādisti kontrolē arī Eifratas ielejas daļu netālu no robežas ar Sīriju, bet arī šī teritorija pakļauta uzbrukumam.

"Islāma valsts" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Aktivizējoties operācijām pret "Islāma valsti", pēdējā laikā džihādistu kontrolētās teritorijas ievērojami sarukušas.

Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī ir uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.