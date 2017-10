"Aiz skaļajiem vārdiem Kims Čenuns ir racionāls spēlētājs," sacīja CIP Korejas misijas centra direktora vietnieks Jons Suks Lī. "Mums šajā valstī ir tendence nepietiekami novērtēt viņa konservatīvismu. Viņš grib valdīt ilgi un nomirt savā gultā."

ASV politiķi, ieskaitot prezidentu Donaldu Trampu, vairākkārt Phenjanas līderi nosaukuši par neracionālu un traku.

Taču pēc Lī teiktā, Kims koncentrējas uz palikšanu pie varas, par ko liecina viņa pusbrāļa brutālā noslepkavošana Malaizijā šī gada februārī.

Valsts ilgā vēsture, atrodoties lielvaru ielenkumā, nozīmē to, ka valsts nemitīgi atrodas aizsardzības pozīcijā, un tās līderi to izmanto. "Ziemeļkoreja ir politisks organisms, kas plaukst uz konfrontācijas," sacīja Lī.

Taču Kima asā savas pozīcijas aizstāvēšana un kaujinieciskums pret Vašingtonu nenozīmē, ka viņš tagad rīkosies iracionāli, kad viņam ir iespēja uz ASV izšaut raķeti ar kodolgalviņu.

"Viņa interesēs izdzīvot nav pamosties un uzmest atombumbu Losandželosai," sacīja Lī.

Kāpēc viņš trako?

Augusta izskaņā Kasjauns.lv vēstīja, ka amerikāņu zinātnieki-mediķi izanalizējuši noslēgtās totalitārās Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna slimības vēsturi un sakās esam uzzinājuši, kāpēc viņš trako, draud ar atomuzbrukumu ASV un savulaik pavēlējis nošaut arī savu miesīgo tēvoci. Pie visa vainīga esot ārstēšanās no podagras.

Kims Čenuns sirgst ar steroīdu izraisītām dusmu lēkmēm, uzskata Ņujorkas speciālās ķirurģijas hospitāļa mediķis Roks Pozitano.

Zināms, ka Kims Čenuns sirgst ar veselu buķeti slimību, kuras izraisījis viņa izlaidīgais dzīvesveids – aizraušanās ar alkoholu un pārēšanās tieksme: podagru, diabētu un aptaukošanos. Podagra, kuru dēvē arī par karaļu slimību, izraisa nesabalansēta diēta. Tās ārstēšanai izmanto stereoīdus – preperātus, kas daļai pacientu izraisa uzbudinātību, agresivitāti un dusmu lēkmes. Mūsdienās podagra ir ārstējama, bet lietotie medikamenti daļai pacientu izraisa nevēlamus blakusefektus.

Jāteic, ka ar podagru slimoja arī tagadēja līdera vectēvs Kims Irsens, tēvs Kims Čenirs un vecākais brālis Kim Čennams. Pozitano uzsver, ka Čenuna uzvedība liecina, ka viņa dusmu lēkmes izraisa anaboliskie steroīdi. Tas ir medicīnisks fenomens, kas jau sen zināms mediķiem.

Podagra, dēvēta arī par ģikti, savu nosaukumu ieguvusi no grieķu valodas, un tulkojumā tas nozīmē – kāju slazds. Cilvēks, kuru šī kaite piemeklējusi tipiskā formā, jūtas tā, it kā kājas īkšķis būtu iecirsts lamatās. Pirksta pamatfalangas locītavā ir iekaisums ar izteiktām sāpēm, mēdz būt sāpes naktī, bieži vien cilvēks nevar paiet un pat viegls pieskāriens sāpošajam pirkstam rada neizturamas mokas. Podagras pamatā ir urīnskābes vielmaiņas traucējumi, kad urīnskābes sāļu kristāli sāk izgulsnēties locītavās. Par to, ka Čenuns varētu sirgt ar podagru, liecina tas, ka viņš klibo un vairākkārtīgi publiski parādījies ar spieķi rokās.

Tramps: "Sarunas ar Ziemeļkoreju ir tukša laika šķiešana"

ASV prezidents Donalds Tramps, komentējot valsts sekretāra Reksa Tilersona izteikumus, ka Vašingtonai ir saziņas kanāli ar Phenjanu, nesen izteicās, ka sarunas ar Ziemeļkoreju būtu veltīga laika izšķiešana.

"Es teicu Reksam Tilersonam, mūsu brīnišķīgajam valsts sekretāram, ka viņs izšķiež laiku, mēģinot risināt sarunas ar Raķešu vīriņu," tviterī ierakstījis Tramps, ar to domājot Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu.

"Pietaupi savu enerģiju, Reks, mēs darīsim to, kas jādara!" piebildis Tramps.