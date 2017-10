Šodien Kremlī notika ārvalstu vēstnieku akreditācijas ceremonija, kuras laikā Riekstiņš iesniedza akreditācijas vēstules Krievijas prezidentam.

Putins izteicis Krievijas gatavību attīstīt labas kaimiņattiecības ar Latviju, balstoties uz abu pušu interesēm, savukārt Riekstiņš sarunā ar Krievijas prezidentu apliecināja Latvijas atvērtību atklātam divpusējam dialogam.

Māris Riekstiņš (vidū) līdzās Sergejam Lavrovam (pa kreisi) un Vladimiram Putinam (pa labi) Kremlī piedalās ārvalstu vēstnieku akreditācijas ceremonijas pasākumā. (Foto: Sputnik/Scanpix/LETA)

Jau ziņots, ka Riekstiņš amatā nomaina Astru Kurmi, kura bija vēstniece Krievijā kopš 2013.gada.

Kopš 2015.gada septembra Riekstiņš ministrijā pildīja vēstnieka - ģenerālinspektora pienākumus, savukārt līdzšinējā karjerā no 2011. līdz 2015.gadam viņš bija Latvijas vēstnieks Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), savukārt no 2004. līdz 2007.gadam - vēstnieks ASV, kā arī no 2006.gada līdz 2007.gadam - nerezidējošais vēstnieks Meksikā.