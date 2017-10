Vīrietis video materiālu uzņēmis pagājušajā gadā, kad ar sievu uzturējies viesnīcā "Mandalay Bay Hotel and Casino", tieši tajā pašā numurā, no kura svētdienas vakarā tika izvērsta apšaude uz kantrimūzikas festivāla apmeklētājiem.

Video materiālā redzami viesnīcas apartamenti, no kuriem paveras lielisks skats uz vietu, kur tika organizēts kantrimūzikas festivāls. Istabas loga siena izgatavota no stikla paneļiem, no kuriem divus Padoks izmantojis šaušanai.

Savā video materiālā Džefs komentējis, ka labākais šajā istabā nav tās platība, bet gan fantastiski plašais skats. Džefs neslēpj, ka juties šokēts par notikušo, it sevišķi tāpēc, ka masu apšaude tika veikta no tā paša numura, kurā viņš pirms gada apmeties ar savu sievu, vēsta "Daily Mail".



27 Foto Viesnīca, no kuras sarīkots slaktiņš Lasvegasā; šāvēja ģimene un māja Nevadā +23

Jau vēstījām, ka ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) brīvdabas kantrimūzikas festivālā notikušajā apšaudē nogalināto skaits pieaudzis līdz 59, bet ievainoti 527 cilvēki, pirmdien preses konferencē paziņojis Lasvegasas policijas priekšnieks Džozefs Lombardo.

Varasiestādes arī pieļāvušas, ka nogalināto skaits var pieaugt.

Tikmēr policija 64 gadus vecā šāvēja Stīvena Padoka mājā Nevadas štatā atradusi sprāgstvielas, munīciju un 18 šaujamieročus.

Izmeklētāji līdz šim nav atradušu saistību starp šo apšaudi un starptautiskām teroristiskām organizācijām, lai gan teroristu grupējums "Islāma valsts" paziņojis, ka uzbrukumu pastrādājis viens no viņu atbalstītājiem, paziņojis Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) Lasvegasa biroja atbildīgais aģents Arons Rouzs.