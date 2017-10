Starp 59 Lasvegasas asiņainā slaktiņa upuriem ir gan vairāki studenti, gan jaunas māmiņas un cilvēki spēka gados. Ar sirdi plosošiem stāstiem, radinieki aizlūdz par saviem mīļajiem, kuru dzīvības izdzisušas ASV vēsturē lielākajā masu apšaudē.

Sonijs un Hetere Meltoni koncertu apmeklējuši kopā. Viņi precējušies vien pirms gada un par savu mīlestību Hetere stāsta - “Tas ir brīnums, ka viens otru satikām!”. 29 gadus vecais Sonijs Meltons miris, glābjot savas sievas dzīvību. “Viņš satvēra mani aiz rokas un sāka skriet, kad pēkšņi sajutu, ka viņš tiek sašauts mugurā. Es tikai vēlos, lai visi zina, cik mīlošs un labsirdīgs cilvēks viņš bija, taču šajā brīdī, es pati knapi spēju elpot,” medijiem stāstīja Sonija sieva Hetere.

Tāpat masu apšaudē dzīvību zaudējusi kāda 50 gadus veca sieviete Denīze Burdita, kura tikai dažas minūtes pirms apšaudes sākuma, sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi priekpilnu bildi ar sevi un vīru. Viņa mirusi sava vīra rokās.

Apšaudē bojā gājusi arī kāda divu bērnu māmiņa, bērnudārza audzinātāja Dženija Parka. Viņas 39 gadus vecais vīrs nu palicis ar diviem maziem bērniem. 33 gadus vecā Dženija nomirusi slimnīcā.

27 Foto Viesnīca, no kuras sarīkots slaktiņš Lasvegasā; šāvēja ģimene un māja Nevadā +23

Gados jaunais Maikls Andersons dzīvību zaudējis turpat skatuves priekšplānā. Viņa draudzene Bjanka pēcāk “Facebook” publicējusi aizkustinošu vēstījumu sava mīļotā drauga piemiņai: “Es nekad nevienu neesmu tik ļoti mīlējusi un pielūgusi. Viņš bija viss, ko sieviete jebkad varētu vēlēties. Mēs ilgi cīnījāmies, lai varētu būt kopā, bet, kad tas beidzot notika, dzīve man viņu atņēma,” raksta Bjanka.

Pagaidām starp identificētajiem upuriem ir dažādu ASV štatu iedzīvotāji.

Kā vēstīts, ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) brīvdabas kantrimūzikas festivālā notikušajā apšaudē nogalināto skaits pieaudzis līdz 59, bet ievainoti 527 cilvēki, pirmdien preses konferencē paziņojis Lasvegasas policijas priekšnieks Džozefs Lombardo.

Varasiestādes arī pieļāvušas, ka nogalināto skaits var pieaugt.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.