27 Foto Viesnīca, no kuras sarīkots slaktiņš Lasvegasā; šāvēja ģimene un māja Nevadā +23

Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz policijas sacīto, ziņo - nav pamata uzskatīt, ka šāvējs būtu cietis no psiholoģiska rakstura problēmām.

Lai arī atbildību par slaktiņu uzņēmās teroristiskā organizācija "Islāma valsts", ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FBI) norāda, ka tā aģenti nav varējuši saskatīt Padoka saistību ar radikālajiem islāmistiem.

Tikmēr slepkavas brālis Ēriks Padoks medijiem atklājis, ka viņu tēvs bijis banku laupītājs, kurš savulaik bijis iekļauts FIB meklētāko noziedznieku sarakstā. Tēvs vienreiz pat pamanījās izbēgt no cietuma. Saskaņā ar 1969. gadā izdotu varasiestāžu skrejlapu abu tēvs Bendžamins Padoks bijis ar diagnozi "psihopāts".

Saskaņā ar 1970. gados izdotu aresta orderi Padoku tēvs bija nosaukts par "bruņotu un bīstamu". Viņu apsūdzēja par trīs banku aplaupīšanu 25 000 dolāru vērtībā. Policija vīrieti arestēja Lasvegasā, bet sodu viņš izcieta Teksasā, no kurienes pēc pusgada izbēga un aplaupīja vēl vienu banku.

Tēvs Bendžamins Padoks, kurš bija viens no tā laika FIB meklētākajiem noziedzniekiem. (Foto: AP)

Ēriks Padoks žurnālistiem arī sacīja, ka viņa Orlando dzīvojošā ģimene bija šokā, uzzinot par radinieka saistību ar Lasvegasas slaktiņāu.

"Tas ir pilnīgi neloģiski, viņam nebija nekādu iemeslu to izdarīt," sacīja brālis. "Marss nokrita uz zemes. Mēs bijām pilnīgi apstulbuši," viņš brālis, sakot, ka šāvējs bijis "parasts puisis", kurš nakšņoja viesnīcās, spēlēja azartspēles un apmeklēja šovus.

Brāļi Ēriks (no kreisās) un Stīvens (no labās) Padoki. (Foto: AP)

Uzbrucēja otrs brālis Brūss Padoks "NBC News" norādīja, ka viņa brālis bijis "multimiljonārs un nekustamo īpašumu attīstītājs". Medijs ieguvis arī izdrukas, kuras apliecina, ka, visticamāk, ar naudu šāvējam problēmu patiešām nebija. Viņš vieglu roku vienā dienā Lasvegasas kazino nospēlēja vai laimēja 10 000 dolāru. Dažreiz summas sasniedza pat 20 000 un 30 000 dolāru. Pagaidām nav zināms, tie bija laimesti vai zaudējumi.

Šie dati iegūti no institūcijas, kas saskaņā ar likumiem fiksē dienas laikā azartspēļu vietās notikušās transakcijas, ja tās pārsniedz 10 000 ASV dolāru atzīmi.

Saskaņā ar publiskajos reiģistros pieejamajiem datiem šāvējs dzīvoja visai nepastāvīgu dzīvi - viņam laika gaitā bijušas fiksētas 27 dažādas dzīvesvietas Kalifornijā, Teksasā un Nevadā.

Lasvegasas šāvējs Stīvens Padoks. (Foto: AFP)

Zināms arī tas, ka no 1985. gada līdz 1988. gadam viņš strādāja uzņēmumā "Lockheed Martin" par iekšējā audita speciālistu. Uzņēmumā norāda, ka šobrīd sadarbojas ar policiju, lai sniegtu atbildes par Padoka pavadīto laiku šajā uzņēmumā.

Upuru skaits pieaug

ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) brīvdabas kantrimūzikas festivālā notikušajā apšaudē nogalināto skaits pieaudzis līdz 59, bet ievainoti 527 cilvēki, pirmdien preses konferencē paziņojis Lasvegasas policijas priekšnieks Džozefs Lombardo.

Varasiestādes arī pieļāvušas, ka nogalināto skaits var pieaugt.

Tikmēr policija 64 gadus vecā šāvēja Stīvena Padoka mājā Nevadas štatā atradusi sprāgstvielas, munīciju un 18 šaujamieročus.

Izmeklētāji līdz šim nav atradušu saistību starp šo apšaudi un starptautiskām teroristiskām organizācijām, lai gan teroristu grupējums "Islāma valsts" paziņojis, ka uzbrukumu pastrādājis viens no viņu atbalstītājiem, paziņojis Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) Lasvegasa biroja atbildīgais aģents Arons Rouzs.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz kantrimūzikas festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Viesnīcas logs, no kura raidīti šāvieni. (Foto: AP)

Policija uzskata, ka šāvējs bijis viens un nošāvies, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.

ASV prezidents Donalds Tramps izteicis līdzjūtību uzbrukumā nogalināto tuviniekiem.

"Mana vissiltākie līdzjūtības apliecinājumi šausmīgās Lasvegasas apšaudes upuriem un ģimenēm. Lai Dievs jūs svētī!" tviterī ierakstījis Tramps. Cilvēki gan kritizē Trampu, saskaitot, ka viņš vairākas reizes sacījis vārdu "Dievs", taču ne reizi - "ieroči".