Varasiestādes arī pieļāvušas, ka nogalināto skaits var pieaugt.

Tikmēr policija 64 gadus vecā šāvēja Stīvena Padoka mājā Nevadas štatā atradusi sprāgstvielas, munīciju un 18 šaujamieročus.

Izmeklētāji līdz šim nav atradušu saistību starp šo apšaudi un starptautiskām teroristiskām organizācijām, lai gan teroristu grupējums "Islāma valsts" paziņojis, ka uzbrukumu pastrādājis viens no viņu atbalstītājiem, paziņojis Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) Lasvegasa biroja atbildīgais aģents Arons Rouzs.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

Jaunākā informācija liecina, ka uzbrucējs pats atņēma sev dzīvību, pirms policisti sasniedza viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino" 32.stāvu, no kurienes viņš šāva uz festivāla apmeklētājiem, paziņoja Lombardo.

Policija uzskata, ka šāvējs bijis viens un nošāvies, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.

Lombardo atklāja, ka pie uzbrucēja atrasti vēl desmit šaujamieroči.

Padoks bijis baltādainais. Nav ziņu, kādi bijuši uzbrucēja motīvi.

64 gadus vecais Stīvens Padoks, kurš tiek turēts aizdomās par ASV vēsturē asiņainākās apšaudes izvēršanu Lasvegasā (Foto: REX/ Vida Press)

ASV prezidents Donalds Tramps izteicis līdzjūtību uzbrukumā nogalināto tuviniekiem.

"Mana vissiltākie līdzjūtības apliecinājumi šausmīgās Lasvegasas apšaudes upuriem un ģimenēm. Lai Dievs jūs svētī!" tviterī ierakstījis Tramps.

Uzbrukuma dēļ uz laiku tika pārtraukti reisi Lasvegasas lidostā, taču vēlāk lidojumi tika atsākti.

Slaktiņš Lasvegasā ir kļuvis par apšaudi ar vislielāko upuru skaitu ASV pēdējo 25 gadu laikā. Līdz šim vislielākais upuru skaits bija apšaudē geju naktsklubā Floridas štata Orlando 2016.gada 12.jūnijā, kad uzbrucējs nošāva 49 cilvēkus. Par šo uzbrukumu uzņēmās atbildību teroristu grupējums "Islāma valsts".

Pēc apšaudes Lasvegasā demokrāti pieprasa stingrāku ieroču kontroli

Lasvegasā notikusī apšaude izraisījusi pēc šādiem gadījumiem ierasto demokrātu prasību padarīt stingrāku ieroču kontroli, tomēr republikāņi nav izrādījuši pazīmes, ka būtu gatavi atbalstīt šādu iniciatīvu.

ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkers republikānis Pols Raiens paziņoja, ka "visa valsts ir vienota mūsu šokā, mūsu līdzjūtībā un mūsu lūgšanās". Savukārt Senātā vairākumā esošo republikāņu līderis Mičs Makonels apšaudi pieminēja ar klusuma brīdi un pēc "postošā" slaktiņa aicināja uz "nacionālām sērām" un lūgšanām.

Tomēr demokrāti ar šādu nostāju nebija mierā.

"Ar domām un lūgšanām nepietiek. Ne tad, kad mātes un tēvi šonedēļ apglabās savus bērnus un vēl vairāk dēli un meitas uzaugs bez vecākiem," tviterī rakstīja demokrātu senatore Elizabete Vorena.

Tikmēr demokrātu senators Kriss Mērfijs paziņoja, ka rosinās jaunu likumu, kas paredzēs stingrākas pārbaudes ieroču iegādes gadījumos. Arī Pārstāvju palātas demokrātu līdere Nensija Pelosi aicināja pieņemt stingrākus noteikumus ieroču tirdzniecībā.

Pēc masu apšaudēm ASV Kongresā regulāri parādās aicinājumi pastiprināt ieroči kontroli, tomēr republikāņi un daļa demokrātu izvēlas nerīkoties, paužot bažas, ka tas varētu apdraudēt ASV konstitūcijas otro labojumu, kas paredz tiesības uz šaujamieroču nēsāšanu un glabāšanu.