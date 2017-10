Sieviete brīdinājusi koncerta apmeklētājus aptuveni 45 minūtes pirms šāvējs izšāvis pirmās lodes. Pēc sievietes skaļā paziņojuma, viņa tika izraidīta no mūzikas festivāla teritorijas apsardzes pavadībā.

Aculieciniece, kura dzirdējusi sievietes šausminošo apgalvojumu, medijiem stāsta, ka “pareģes” uzvedība bijusi dīvaina. “Mēs pamanījām sievieti, kura koncerta norises vietā stāvēja aiz mums un uzvedās patiešām dīvaini. Viņa skraidīja pie cilvēkiem un aiztika viņu matus, it kā ar tiem spēlējoties. Tūlīt pēc tam viņa kliedza – viņi ir visapkārt, jūs visi šonakt mirsiet! Likās, ka viņa gribēja mūs par kaut ko brīdināt. Varbūt tā sieviete patiešām zināja, kas notiks un bija daļa no uzbrukuma,” stāsta aculieciniece.

“Pareģe” bijusi gara auguma, tumši brūniem matiem. Atbildīgajām iestādēm pagaidām nav komentāru par to, vai sievietes brīdinājums bija tikai sakritība, vai viņai bijusi saistība ar šāvēju.

Jau vēstīts, ka ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) apšaudē brīvdabas kantrimūzikas festivālā nogalināti 58 cilvēki un 515 ievainoti, bet uzbrucējs, acīmredzot, nošāvies, paziņojusi policija un vēsta mediji.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.