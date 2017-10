Likums jau pieņemts pirmajā lasījumā, ziņo Krievijas federālie televīzijas kanāli. Ja suns vai kaķis skaļi uzvedīsies nakts laikā no pulksten 22.00 līdz 7.00 (brīvdienās līdz pulksten 9.00), kā arī „klusajā stundā” jeb pusdienlaikā no pulksten 13.00 līdz 14.00 četrkājaiņu saimniekiem varētu draudēt bargs administratīvais sods: fiziskām personām – 3000 rubļu (43,80 eiro), amatpersonām – 5000 rubļu (73 eiro), bet juridiskajām personām – 10 000 rubļu (146 eiro). Un sodīt varēs ne tikai par to, ka viņiem atļaus skaļi uzvesties, bet arī bezdarbību, ka tas tiek pieļauts.

Jāuzsver, ka šo valstiski svarīgo dokumentu izstrādājis deputāts no Kremļa valdošās partijas „Vienotā Krievija” Aleksandrs Terepa, kurš savulaik saņēmis medaļu „Par nopelniem Tēvijas labā”.

Tāpat interesanti, ka pretriešanas un pretņaudēšanas likumprojekts pieņemt visnotaļ ekstrēmos apstākļos. Tika saņemts zvans par viltus spridzekļa ievietošanu Novosibirskas mērijā, bet deputāti no ēkas neevakuējās un turpināja izskatīt likumu par suņiem un kaķiem. Ierosināts papildināt likumu par miera traucēšanu papildināt ar pantiem par ņaudēšanu un riešanu. Jāpiemin, ka likumā nav plānots ieviest aizliegumu skaļi uzvesties citiem dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka turpmāk cūkas rukšķēt, gaiļi dziedāt un zosis gāgināt varēs uz nebēdu.

Novosibirskas deputātu rosība kaimiņvalstī izraisījusi ironijas vilni un neizpratni par to izteikuši daudzi. Dzīvnieku aizsardzības centra „Vita” prezidente Irina Novožilova saka: „Šis likums nav normālam prātam aptverams. Kaķiem balss saites siet ciet, vai? Nevaru iedomāties, kā likt kaķiem vai suņiem apklust? Ņaudēt un riet ir viņu dabā!” Un viņi jau rej un ņaud ne jau tamdēļ, ka negrib ļaut kaimiņiem gulēt – viņi „paceļ balsi” arī tad, ja ilgi vieni palikuši mājās vai skumst pēc saimnieka.

Advokāts Mihails Spiridinovs piebilst: „Nav skaidrs, kā kontrolēs to, lai kaķi un suņi ievēro klusumu. Kā to mērīs, kas uzraudzīs? Piemēram, daudzdzīvokļu mājas kaimiņi uzrakstīs sūdzību, ka kaimiņa mājdzīvnieks viņiem traucē, bet tā saimnieks pateiks, ka viņa suns nav rējis”.

Jāteic, ka Krievijā jau bijuši gadījumi, kad likumdevēji centušies „aizvērt muti” suņiem un kaķiem. 2013. gadā Sanktpēterburgā gribēja pieņemt „klusuma likumu”, kurā paredzēja nakts laikā ne tikai aizliegt suņiem riet, bet arī cilvēkiem skaļi krākt. Likumu tomēr nepieņēma tā absurduma dēļ. Arhangeļskā gan aizliegts dzīvniekiem nakts laikā skaļi riet un ņaudēt, bet gan ar atrunu, ja dzīvnieku saimnieki vienlaikus arī nerūpējas par viņu labsajūtu.