FIB speciālists: "Šāvējam bija ievērojamas priekšrocības"

"Ar 30 000 cilvēkiem, kuri atradās nelielā platībā, viņam tikai vajadzēja mērķēt uz centru un nospiest šaujamieroča mēlīti," teica Džeimss.

Vērojot apšaudes video, bijušais FIB speciālists apgalvoja, ka tas izklausījies pēc militārā ieroča. Pārtaukumi starp šāvieniem liecina, ka uzbrucējs mainīja aptveres vai arī mēģināja iebarikādēt sevi istabā, lai novērstu policijas ielaušanos.

Gagliāno uzbrukumu salīdzināja ar 1966. gada apšaudi Teksasas Universitātē, kad vīrietis šāvis no pacēluma.

"Neviens nezina, no kurienes tiek šauts. Cilvēki nav raduši skatīties augšup," viņš piebilda.

ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) apšaudē brīvdabas kantrimūzikas festivālā nogalināti vairāk nekā 20 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki, bet uzbrucējs nogalināts, paziņojusi policija un vēsta mediji.

Uzbrucējs atklājis uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

Šāvējs atradās "Mandalay Bay Hotel and Casino" 32.stāvā. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Policija paziņojusi, ka policisti šāvēju nogalinājuši viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino" 32.stāvā. Policija uzsvēra, ka, pēc pašreizējās informācijas, šāvējs bijis viens, un nekas neliecina, ka uzbrucēji būtu bijuši vairāki.

Pēc policijas sniegtās informācijas, šāvējs bijis vietējais iedzīvotājs, tomēr policija neatklāj viņa vārdu. Nav arī ziņu, kādi bijuši uzbrucēja motīvi.

Uzbrukuma dēļ uz laiku tika pārtraukti reisi Lasvegasas lidostā, taču vēlāk lidojumi tika atsākti.