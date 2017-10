Lasvegasas slaktiņa aculiecinieks: "Apkārt valdīja panika, redzējām sejā sašautu cilvēku"

Tods pastāstīja, ka uz Lasvegasu ieradies no Kanādas. Vīrietis teica, ka pēc ziņām par apšaudi kazino sākusies panika.



"Visapkārt kazino skrēja cilvēki," pastāstīja Tods.

"Mēs degvielas uzpildes stacijā satikām medmāsu, kura pirms tam arī bija apmeklējusi koncertu. Viņa sniedza palīdzību vairākiem cilvēkiem. Viens no viņiem bija sašauts sejā, vēl kāds bija sašauts krūtīs, bet citam lode bija trāpījusi aknā."

Kā zināms, ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) apšaudē brīvdabas kantrimūzikas festivālā nogalināti vairāk nekā 20 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki, bet uzbrucējs nogalināts, paziņojusi policija un vēsta mediji.

Uzbrucējs atklājis uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

Policija paziņojusi, ka policisti šāvēju nogalinājuši viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino" 32.stāvā. Policija uzsvēra, ka, pēc pašreizējās informācijas, šāvējs bijis viens, un nekas neliecina, ka uzbrucēji būtu bijuši vairāki.

Netiek ziņots, kas bijis šāvējs un kādi bijuši viņa motīvi.

Uzbrukuma dēļ uz laiku tika pārtraukti reisi Lasvegasas lidostā, taču vēlāk lidojumi tika atsākti.