Japānas cunami atbalss: uz ASV atceļojuši miljoni svešu radību

"The Guardian" ziņo, ka nāvējošais cunami, kas martā pirms sešiem gadiem skāra Japānas ziemeļaustrumu piekrasti, kopumā uz ASV aiznesa teju vai 300 dažādu sugu jūras iemītnieku, izraisot garāko jelkad fiksēto ūdens sugu migrāciju.

Vairāk nekā 7 tūkstošus garo ceļu miljoniem dzīvo radību mēroja ar atlūzām, atkritumiem un citiem priekšmetiem, kas ūdenī nokļuva stihijas dēļ.

"Tas izvērsās kā viens no lielākajiem neplānotajiem dabas eksperimentiem hidroloģijā. Iespējams, pats lielākais vēsturē," sacīja Oregonas štata universitātes eksperts Džons Čepmens, kurš ir līdzautors pētījumam, kas pagājušajā nedēļā tika publicēts žurnāla "Sciene".

Zivs, kas Oregonā ieradās no Japānas. (Foto: AP)

Milzīgais cunami, kas 2011. gada 11. martā sasniedza Japānas krastu, radās pēc 9 magnitūdu stiprās zemestrīces. Šo stihiju dēļ radās aptuveni pieci miljoni tonnu drazu un atlūzu, no kurām, saskaņā ar speciālistu aplēsēm, 70% uzreiz nogrima okeānā, taču neskaitāmas bojas, laivas un citi negrimstoši priekšmeti sāka savu ceļojumu.

Laika posmā no 2012. gada jūnija līdz šī gada februārim pie 600 atlūzu vienībām fiksētas 289 Japānai raksturīgas ūdens iemītnieku sugas, kas izskalotas Vašingtonas, Oregonas, Kalifornijas, Aļaskas un Havajas štatu pludmalēs, kā arī Britu Kolumbijā Kanādā.

"Dažādība bija pārsteidzoša. Gliemji, jūras anemones, koraļļi, dažādu sugu krabji. Īsts Japānas faunas šķērsgriezums," sacīja profesors Džeimss Karltons.

Lai arī jaunu "atnākšanu" temps nu ir samazinājies, pētnieki aizvien ASV rietumu piekrastē atrod no Japānas atceļojušas atlūzas. Pērn, piecus gadus pēc stihijas, Oregonā kopā ar 20 Klusā okeāna rietumiem raksturīgām zivju sugām ieradās laiva no Japānas. Dažas no zivīm šobrīd var apskatīt štata akvārijā.

Šī cunami radītā draza vienlaikus atgādinājusi par draudiem, kurus planētai nodara miljoniem tonnu plastmasas atkritumu, kas brīvi ceļo pa okeānu.

Eksperti norāda, ka jāpaiet vairākiem gadiem, lai varētu spriest, vai kāda no atnākušajām radībām ir iedzīvojusies ASV un rada draudus vietējām sugām.