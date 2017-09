Arheologi Čan Čan arheoloģiskajā kompleksā atklājuši neskartas kapenes

Senās Peru pilsētas Čan Čan izrakumos arheologi atraduši neskartas kapenes un 4 koka elkus. 28. septembrī viņi ziņoja, ka atraduši 70 centimetrus garas statujas ar bēru maskām. Vienai no tām ir vīrieša figūra, kura krūšu rajonā tur kausu.



Sīkāk par artefaktiem stāsta ekspedīcijas vadītāja Marija Elēna Kordova: "Šeit ir keramika. Elki, kas mums ir ļoti svarīgi. Viens no tiem ir sevišķi interesants. Tā ir sievietes figūra, tai ir atbilstošas proporcijas, tajā skaitā arī mati. Ir arī materiāli. Kā redzat, tie ir izgatavoti no kokvilnas."

Arheologi Čan Čan arheoloģiskajā kompleksā pie jaunatklātajām kapenēm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Čan Čan bija Lielās Čimu impērijas galvaspilsēta, kura pastāvēja no 13. līdz 15. gadsimtam, līdz to iznīcināja inki.

1986. gadā Čan Čan tika iekļauts UNESCO cilvēces kultūras mantojuma sarakstā.