Jautājumi un neskaidrības Maskavā notriektā ceļu policista lietā

Luksusa auto brauca pa sadalošo joslu un burtiski ietriecās ceļu policistā. Pēc negadījumi mediji sāka runāt par to, ka šoferis bijis saistīts ar drošības amatpersonām, jo automašīnai bijis specializēts numurs "AMP". Autovadītāju no negadījuma vietas aizveda ar auto, kurai bijis tieši tāds pats specializēts numurs, turklāt notikuma vietā ieradās ne tikai daudzas ceļu policijas ekipāžas, bet arī augsta līmeņa pārstāvji no tiesībsargājošām institūcijām.