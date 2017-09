Nezināma ļaundara izsmidzinātā ķimikālija, kas tiek uzskatīta par piparu gāzi, izplatījās vairākās klasēs, zālē un vestibilā.

Ugunsdzēsības dienesta preses sekretārs paziņoja, ka viens no cietušajiem bija nopietni ievainots.

Ārkārtas situāciju darbinieki no apkārtējiem rajoniem steidzami ieradās Hānā, un septiņi ārsti medicīniski apskatīja 126 no 900 skolēniem. Daži no viņiem sūdzējās par apgrūtinātu elpošanu, iekaisušām acīm un sliktu dūšu.