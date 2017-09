Hefners dzimis 1926. gadā Čikago, ASV.

Leģendārais uzņēmējs mira savās mājās Losandželosā 27.septembrī.

Hefners šovbiznesā darbojās kopš piecdesmito gadu vidus. Iepriekš kā žurnālists pastrādājis izdevumā "Esquire", taču no turienes aizgāja, jo redaktors neapmierināja viņa lūgumu pielikt pie algas nieka 5 dolārus.

1953.gadā Hefners atrod līdzekļus, lai dibinātu "Playboy" žurnālu, un uz pirmā vāka gozējās tobrīd dievinātā Merilina Monro.

Gada laikā žurnāla tirāža sasniedza 200 000 eksemplāru, bet pēc pieciem gadiem - jau miljonu. Septiņdesmitajos gados "Playboy" bija jau septiņi miljoni lasītāju, un tā panākumi sekmēja tādu žurnālu kā "Penthouse" un "Hustler" parādīšanos.

Konkurence un interneta efekts līdz 21.gadsimtam samazināja "Playboy" tirāžu līdz trīs miljoniem eksemplāru, bet gadā izdoto numuru skaits tika samazināts no 12 līdz 11. 2015.gadā žurnāls atteicās no pilnīgi kailu sieviešu fotogrāfiju publicēšanas, norādot uz internetā plaši sastopamo kailumu.

Uz laikraksta "The New York Times" 1992.gadā uzdoto jautājumu, par ko viņš jūt vislielāko lepnumu, Hefners atbildēja: "Ka es mainīju attieksmi pret seksu. Ka jauki cilvēki tagad drīkst dzīvot kopā. Ka es attīrīju uzskatus par seksu pirms laulībām. Tas man sniedz lielu gandarījumu."

Paralēli darbam žurnālā (no kā vēlāk izauga vesela industrija) Hefners dzīvoja piesātinātu dzīvi, kas blīva ar skaistām sievietēm un neticami daudz seksa. Pats Hefners paudis, ka dzīves laikā pārgulējis ar vismaz 1000 sievietēm; dažas no tām viņš pamanījās arī apprecēt, taču neviena no Hefnera trim laulībām nav piedzīvojusi ilgu un stabilu mūžu.

Pēc 1985.gadā pārciesta viegla insulta Hefners nodeva savu biznesa impēriju meitai Kristijai, lai arī viņam joprojām piederēja 70% "Playboy" akciju.