Mūsdienīgās dāmas Saūda Arābijā par karaļa lēmumu ir ļoti apmierinātas un metas izbaudīt jaunos priekus. (Foto: REUTERS)

Šī Persijas līča valsts bija vienīgā, kur sievietes līdz šim to nedrīkstēja darīt, taču nu likums mainīts. Tas ļoti iepriecinājis sieviešu tiesību aktīvistes, kas arī ar skubu metas izbaudīt jaunos priekus. Viena no redzamākajām aktīvistēm Sāra Nasifa BBC sacīja, ka, uzzinot par būtisko pavērsienu, "mēs smējāmies un lēkājām no prieka". Viņa gatavojas lielam pirkumam - savam sapņu auto, kas būšot dzeltenas krāsas Mustanga kabriolets.

Līdz šim par auto vadīšanu dāmas varēja arestēt un sodīt. Šofera tiesības tika izdotas tikai vīriešiem.

Karaļa Salmana soli uzslavējis arī ASV prezidents Donalds Tramps