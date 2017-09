Katalonijā notiek demonstrācijas neatkarības referenduma atbalstam

Katalonija, kuras teritorija pēc lieluma aptuveni līdzinās Beļģijas teritorijai, iecerējusi 1.oktobrī rīkot referendumu par atdalīšanos no Spānijas, lai gan Spānijas tiesas to pasludinājušas par nelikumīgu un pret to kategoriski iebilst centrālā valdība Madridē.

Katalāņu meitenes pauž atbalstu referendumam par reģiona atdalīšanos no Spānijas. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Policija šonedēļ aizturēja vairākas Katalonijas amatpersonas un konfiscēja aptuveni desmit miljonus biļetenu, kas varētu tikt izmantoti referenduma sarīkošanā. Barselonā tika veiktas kratīšanas vairākās Katalonijas valdības ēkās.

Katalonijas varasiestādes tikmēr uzstāj, ka 1.oktobrī balsojums notiks, kā plānots.