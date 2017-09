Tas izklausās kā no seriāla par antiutopiju – Krievijā sevi pieteikusi organizācija "Kristīgā valsts – Svētā Krievzeme". Tās vadītājs Aleksandrs Kaļiņins neslēpj, ka iedvesmu guvis no "Daesh" jeb "Islāma valsts" fanātiķiem.

Draud dedzināt kinoteātrus

Organizācija nodibināta jau 2010. gadā, taču tā īsti sevi likusi manīt šā gada sākumā, kad visā Krievijā kinoteātri tās vārdā saņēma draudu vēstules, solot pielaist uguni, ja rādīs filmu "Matilde". Jekaterinburgā terorists ar kravas auto nesen taranēja kinoteātri un pēc tam to aizdedzināja. "Kristīgā valsts" gan paziņoja, ka nav saistīta ar šo uzbrukumu.

Pamatīgu ažiotāžu sacēlusī spēlfilma ir stāsts par nākamā cara Nikolaja II, tobrīd vēl troņmantinieka, romantiskajām attiecībām ar poļu baletdejotāju Matildi Kšeņinsku. Latvijā pirmizrāde paredzēta 27. oktobrī.

"Īstenticīgie" uzskata, ka tā ir svētmocekļu kārtā ieceltā cara piemiņas zaimošana, tajā pašā laikā neiebilstot pret mauzoleju valsts centrā Ļeņinam, kurš organizēja viņa noslepkavošanu. Drošības labad valsts lielākie kinoteātru tīkli "Cinema Park" un "Formula Kino" atteikušies rādīt filmu un vērsušies policijā.

“Varēja nosvilināt daudz vairāk. Un nodedzinās daudz vairāk,” sola Kristīgās valsts līderis Mihails Kaļiņins, dodot mājienu, ka "Matildes" režisoru var uzsēdināt uz mieta. (Foto: AFP; Odnoklasniki.ru )

Brāļu tīkls

Minētās organizācijas vadītājs Kaļiņins ir no Ļipeckas, dzimis 1984. gadā. Intervijā portālam "Meduza" viņš skaidro, ka mērķis bija “konsolidēt pareizticīgo sabiedrību”, to esot atbalstījuši klosteri un dievnami.

“Mēs izveidojām brāļu tīklu. Mums nebija uzdevuma sisties ne ar kādām Matildēm vai šizofrēniķiem,” apgalvo Kaļiņins, atzīstot, ka līdz ar filmu nācies “apvienot spēkus cīņā ar šo ļaunumu”. Tobrīd organizācija apvienojusi 350 aktīvistu ar ģimenēm, tagad interneta vietnē reģistrējušies vēl 4000 cilvēku. Organizācijas nosaukums radīts 2013. gadā, tas esot kā brīdinājums islāmistiem.

Nodedzinās vēl vairāk

Par Krievijā piedzīvoto masveida evakuāciju Kaļiņins stāsta, ka saņēmis anonīmu vēstuli, kurā teikts, ka ir iedarbīgākas metodes par dedzināšanu – šādi zvani grauj visu infrastruktūru.

Kaļiņins nezinot, kas viņi ir, taču savas simpātijas neslēpj: “Tie ir cīnītāji pret nejēdzībām un netikumību. Viņi var ķerties pie galējiem līdzekļiem. Un problēmu būs vēl vairāk. Atsauktu "Matildei" licenci, ja reiz tauta ir pret. Vai tad tas ir tik sarežģīti?”

11. septembrī pie filmas režisora Alekseja Učiteļa advokāta Konstantīna Dobriņina biroja sadedzināja divus auto un izmētāja skrejlapas "Par Matildi degt". Kaļiņins to komentē šādi: “Aizdedzināja neapmierināti cilvēki. Un tie ir dzīves sīkumi. Sadedzināja tikai divas mašīnas. Varēja nosvilināt daudz vairāk. Un nodedzinās daudz vairāk.”

Viņš esot saņēmis aptuveni 900 vēstuļu, pats neiešot mest Molotova kokteiļus, bet pildīšot Dieva uzdoto “misiju retranslēt sabiedrības pozīciju”. Visi kinoteātri un Kultūras ministrijas reģionālās pārvaldes ir lielās briesmās – Kaļiņins "retranslē" pareizticīgo teroristu vēstījumu. Ja filmu rādīšot, jau nākamajā dienā kinoteātris nodegs.

Režisoru sola uzsēdināt uz mieta

“Cilvēki gatavi dedzināt visu, ko tīk. Visu, kas veicina šo zaimošanu. Un runās nevis par slepkavībām – bet par dzīvības atņemšanu par ticību,” Kaļiņins runā gluži Daesh pārstāvis kaut kur Sīrijā. Viņš atgādina, ka ir “diženi svētie”, kas par zaimošanu sēdinājuši uz mieta.

Tā nav metafora, bet reāls mājiens filmas režisoram: “Cilvēkam, kurš to izdarīs, būs sirdī taisnība. Iesēdīsies cietumā par Učiteļu – bet būs laimīgs, ka izglābis Krieviju no zaimošanas.” Šis ticības virziens ir tālu no Jaunajā derībā sludinātās Kristus mīlestības. “Mums tomēr ir karojošā kristietība – pareizticība,” uzsver Kaļiņins.

Varas iestādes uz šiem terora draudiem nereaģē, un Iekšlietu ministrija ir atteikusies ierosināt krimināllietu pret Kristīgo valsti.

Par paraugu Irāna un Ivans Bargais

Traģikomiski, bet PSRS, kur ateisms bija oficiāla pozīcija, šim pārpareizajam kristietim šķiet gluži laba valsts – televīzijā neesot bijis tik daudz netīrības kā tagad, kad rādot “porno”. Pat ticīgie tos laikus atceroties ar pateicību.

Kaļiņina ideālā valsts balstās uz aizliegumiem, un par vērā ņemamu paraugu viņš min Irānu: “Neviens nelamājas, neviens uz ielas alu nedzer. Jo sods ir rokas nociršana.”

"Meduza" gan atgādina, ka roku vai pirkstu nocērt par zādzību, par alkohola lietošanu Irānā paredzēts cietumsods vai pēriens, bet acīmredzot Kaļiņins vēlētos pārspēt konservatīvā islāma valsti.

“Pareizticīgai valstij jābūt tieši tādai. Mums derētu Ivans Bargais,” viņš ir pārliecināts. Runa ir par caru, kurš izlaupīja klosterus, rīta agrumā rūpīgi lūdzās, tad devās noraudzīties, kā spīdzina viņa gūstekņus. Viņa laikā ar spilvenu nosmacēja nežēlastībā kritušo Maskavas metropolītu Filipu, kurš pacēla balsi pret šīm zvērībām. Starp citu, arī iecelts svēto kārtā.

Jāpiebilst, ka Krievijas Pareizticīgā baznīca norobežojas no skandāla ap filmu un paudusi nosodījumu vardarbībai. “Mēs esam nosodījuši, nosodām un nosodīsim pseidoreliģiskos radikāļus, lai arī kādu reliģiju viņi izmantotu aizsegam,” apliecina baznīcas pārstāvis sakariem ar presi Vladimirs Ļegoida.