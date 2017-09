Franču šefpavārs atsakās no 3 "Michelin" zvaigznēm, katra pavāra kvēlākā sapņa

Pavārs šo lēmumu skaidrojis ar "milzīgo spiedienu", ko nākas izjust katru mīļu dienu, stundu un minūti. Savu lūgumu par neiekļaušanu ceļvedī viņš publicēja sociālajā tīklā "Facebook" video uzrunas formā.

46 gadus vecajam kulinārijas virtuozam piederošais "Le Sequet" restorāns "trīszvaigžnieku klubam" pievienojās jau tālajā 1999. gadā, taču jau nākamā gada ceļvedī tas vairs nebūs atrodams. Bra paziņojis, ka vēlas "uzsākt jaunu nodaļu", un "Michelin" ceļveža veidotāji solījuši šo lūgumu ņemt vērā.

Kāpēc jāatsakās?

Ja trīs zvaigžņu nopelnīšana pavāram nāca kā lielisks triumfa avots, tad noturēšanās līmenī šo gadu laikā radīja daudz stresa.

"Tevi pārbauda divas līdz trīs reizes gadā un tu nekad nezini, kad tas notiks. Katra maltīte, kas iziet ārā [no virtuves], var tikt pārbaudīta, Tas nozīmē, ka katru dienu viens no 500 ēdieniem, kas tiek iznests no virtuves, var tikt vērtēts," viņš ieskicē drudžaino un nervozo godalgota pavāra ikdienu.

"Iespējams, es kļūšu mazāk slavens, bet es to pieņemu," viņš sacīja un piebilda, ka tagad turpinās radīt, neprātojot, vai viņa darbs ies pie sirds "Michelin" vērtētājiem.

"Michelin" atklāj, ka Brass ir pirmais šefpavārs Francijā, kurš šādā veidā, nemainot biznesa modeli, lūdzis izslēgt sevi no šī ceļveža, ko mēdz dēvēt par gastronomisko Bībeli. "Mēs to piefiksējam un cienām," sacīja "Michelin" pārstāvji, sakot, ka šefpavāra lūgums nenozīmē, ka viņu automātiski izņem arī no reitinga - šis jautājums vēl tiks izlemts tuvākajā laikā.

"Michelin" zvaigznes var būt sāpīgas

Bra nav pirmais šefpavārs, kurš brīvprātīgi atsakās no tik grūti iegūstamajām zvaigznēm, tomēr iepriekš atteikšanās vairāk bija saistīta ar koncepta maiņu vai iestādes slēgšanu. Piemēram, 2005. gadā šefpavārs Alēns Sanderāns atteicās no trim zvaigznēm, sakot, ka viņa virtuvē sāka valdīt pārlieka greznība. Vēlāk viņš atvēra jaunu restorānu ar tādu pašu nosaukumu, pazemināja cenas un saviem klientiem piedāvāja krietni vienkāršākus un nesamudžinātākus ēdienus.

Savukārt cits trīs zvaigžņu pavārs Olivjē Rolenžērs slēdza savu smalko restorānu Bretaņā, sakot, ka alkst pēc klusākas dzīves.

Traģiskāk beidzās Bernāra Loizo, trīszvaigžņu šefpavāra karjera - 2003. gadā viņš beidza dzīvi pašnāvībā un par visticamāko iemeslu tika nosaukts fakts, ka viņš padzirdēja runas par drīzu trešās zvaigznes zaudēšanu.

Īsumā par zvaigznēm

"Michelin" restorānu ceļvedis pastāv jau vairāk nekā gadsimtu un sākotnēji tika radīts kā palīgs franču šoferiem. Ceļvedī bija iekļautas kartes, autoservisu adreses, viesnīcas, ēstuves un degvielas uzpildes stacijas. Četrus gadus vēlāk līdzīgs ceļvedis parādījās arī Beļģijā un laika gaitā turpināja izplatīties arī citās Eiropas un Ziemeļāfrikas valstīs.

Zvaigžņu piešķiršanas sistēma aizsākās 1926. gadā, kad restorāni varēja nopelnīt vienu zvaigzni. Četrus gadus vēlāk radās trīs zvaigžņu hierarhija, bet 1936. gadā publicēti zvaigžņu apzīmējumi:

Viena: "Ļoti labs restorāns savā kategorijā"

Divas: "Ekselents ēdiens, tā dēļ ir vērts izmest līkumu"

Trīs: "Ārkārtīgi izcila virtuve, tai var veltīt veselu ceļojumu".

Laika gaitā "Michelin" restorānu ceļveži ieviesti arī līdz ASV un Āzijai.

Šobrīd nevienam Latvijas restorānam nav piešķirta šī par kulinārijas Oskaru dēvētā zvaigzne.