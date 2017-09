ASV: Ziemeļkoreja tiks iznīcināta, ja tās uzvedība nemainīsies

"Mēs lielā mērā esam izsmēluši visas iespējas, ko mēs šobrīd varam darīt Drošības padomē," sacīja diplomāte, piebilstot, ka viņai būtu pieņemama Ziemeļkorejas problēmas nodošana ASV aizsardzības ministram Džeimsam Matisam.

"Ja Ziemeļkorejas uzvedība arī turpmāk būs neapdomīga, ja Savienotajām Valstīm kaut kādā ziņā būs jāaizsargā sevi vai savi sabiedrotie, Ziemeļkoreja tiks iznīcināta. Un mēs visi to zinām. Un neviens no mums to negrib. Neviens no mums negrib karu," Heilija sacīja telekanālam CNN.

"Mēs izmēģinām visas pārējās iespējas, kas mums ir, bet dienaskārtībā ir diezgan daudz militāro iespēju," viņa piebilda.