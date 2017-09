"Tas startē kā kosmosa kuģis un vēl jaudīgāk. Divarpus sekundēs – 100 kilometru. Bet mani interesēja, kā tas turas uz ceļa – ideāli," amerikāņu izgudrotāja, uzņēmēja Ilona Maska radīto "Teslu" pēc testa brauciena slavē Lukašenko.

Viņš sarīkojis sanāksmi ar baltkrievu elektroauto būvniekiem un ieteicis par paraugu izmantot "Teslu". Pēc Lukašenko vārdiem, jau drīz iekšdedzes dzinējiem kritīsies pieprasījums un nākotne pieder elektroauto.

Prezidents gaida konkrētus priekšlikumus, un esot inženieru pašu darīšana, vai viņi to paveiks paši vai kopā ar amerikāņiem, vāciešiem vai angļiem.

Augustā Baltkrievijas Apvienotais mašīnbūves institūts izrādīja pirmo pašmāju elektroauto, uzbūvētu uz ķīniešu "Geely SC7" bāzes. Visa elektrosistēma ražota Baltkrievijā, izņemot enerģijas uzkrājēju (superkondensatoru). Ar vienu uzlādi tas var nobraukt aptuveni 150 kilometru, uzlāde ilgst sešas stundas (no 220 voltu avota) vai trīs līdz četras stundas (380 voltu).

"Tesla Model S" pa šoseju ar vienu uzlādi nobrauc 542 kilometrus. Itālijas "Tesla" entuziastu klubs augustā sasniedza pat jaunu pasaules rekordu – 1078 kilometrus, tiesa, braucot ar izslēgtu kondicionētāju un vidēji tikai ar 40 kilometru ātrumu stundā, kas gan visumā atbilst pilsētas apstākļiem.

Francija un Lielbritānija no 2040. gada sola aizliegt tirgot jaunus auto ar iekšdedzes dzinēju, Vācija to grib darīt no 2030. gada, Norvēģija – no 2025. gada.

Arī Ķīna gatavojas aizliegt ražot un pārdot auto ar benzīna un dīzeļdzinējiem. Varasiestādes vēl nav izlēmušas par termiņu, ir sākta grafika izstrāde. Ražotājiem piedāvās subsīdijas līdz 50% no elektromobiļu un hibrīdauto mazumtirdzniecības cenas.

Uzņēmums "Volvo Cars", kas pieder Ķīnas autoražotājam "Zhejiang Geely Holding Group", jūlijā paziņoja par plāniem no 2019. gada pakāpeniski pāriet tikai uz modeļiem ar elektriskajiem vai hibrīda dzinējiem.