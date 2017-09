Ja laikraksta ziņotais izrādīsies patiesība, tas varētu nozīmēt, ka Savienotās Valstis ir pārkāpušas Vācijas likumus.

"Süddeutsche Zeitung" ziņo, ka pie šī raksta strādājis vairākus mēnešus, sadarbojoties ar ASV bāzēto neatkarīgo organizāciju Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs ("The Organized Crime and Corruption Reporting Project", OCCRP) un Balkānu Pētnieciskās žurnālistikas organizāciju ("Balkan Investigative Reporting Network", BIRN). Informācija iegūta no ASV militārpersonu sarakstes, oficiāliem ziņojumiem, intervijām ar informācijas nopludinātājiem, datubāzēm Savienotajās Valstīs un ANO ieroču reģistra.

"Süddeutsche Zeitung" ziņo, ka privātās organizācijas ASV armijas uzdevumā kopš 2013.gada iepirkušas ieročus un munīciju Austrumeiropā. Krievijā izstrādātie ieroči simtiem miljoniem dolāru vērtībā no rūpnīcām Serbijā, Bosnijā, Kazahstānā un Čehijā sūtīti uz ASV komandcentriem Turcijā un Jordānijā. Pēc tam ieroči sūtīti tālāk caur ostām Rumānijā un Bulgārijā un kādu laiku arī caur militāro bāzi Vācijā.

Ieroči iepirkti ASV Aizsardzības ministrijas programmas ietvaros, lai apbruņotu kaujiniekus Sīrijas ziemeļos cīņai pret teroristu grupējuma "Islāma valsts" kaujiniekiem Rakā, ziņo laikraksts.

Vācijas valdība noliedza, ka zinātu par ieroču sūtījumiem caur Ramšteinas bāzi, bet "Süddeutsche Zeitung" apgalvo, ka Berlīne droši vien zinājusi, taču nav vēlējusies zināt visas detaļas.

Vācijas Ekonomikas ministrijas preses pārstāve trešdien ziņu aģentūrai apliecināja, ka Vācija kopš 2010.gada nav apstiprinājusi ieroču pārvešanu caur Ramšteinu.

"Mēs pieņemam, ka ASV valdība zina Vācijas likumus un esošos ieroču embargo," viņa piebilda.

ASV īpašo operāciju pavēlniecības (SOCOM) preses pārstāve "Süddeutsche Zeitung" sacīja, ka Vācijā nav uzglabāti un no Vācijas sūtīti nekādi ieroči, kas būtu domāti pārvešanai uz Sīriju caur ASV militārajām bāzēm Vācijā.

Tomēr SOCOM paziņojumā konkrēti norādīts, ka ieroči nav pārvesti ar lidmašīnām, kas devušās uz Sīriju. Jautāta, vai ieroči transportēti citos veidos, piemēram, ar armijas automašīnām, SOCOM pārstāve atteicās sniegt komentārus.

"Süddeutsche Zeitung" ziņo, ka ASV armija ir deklarējusi sūtījumus no Austrumeiropas, norādot, ka tie domāti aizsardzībai un "amerikāņu apmācību programmu atbalstam vai drošības sadarbības darbam".

"Süddeutsche Zeitung" norāda, ka gadījumā, ka Vašingtona sniegusi nepatiesus paziņojumus Vācijas varasiestādēm, tam var būt nopietnas sekas.