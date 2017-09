Londonas kanalizācijā ieperinājies nebijuša izmēra "monstrs"

Speciālisti Lielbritānijā tagad spiesti lauzīt galvu par to, kā lai atbrīvo Londonas kanalizācijas sistēmu no 143 tonnu smagas mēslu un drazu čupas, kuru angliski mēdz dēvēt par "fatberg". Britu mediji, vēstot par to, pat nevairās teikt, ka kanalizācijā ieperinājies "monstrs".