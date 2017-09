Nofilmēts, kā Kremļa partija gūst vairākumu reģionālajās vēlēšanās

Krievijas pilsētā Vladikaukāzā vēlēšanas iecirknī Nr. 333 ziņu aģentūras "Reuters" reportieri saskaitīja 256 vēlētājus, kuri atdeva savu balsi reģionālajās vēlēšanās, kas notika 10. septembrī.



Visā Krievijā cilvēki devās balsot, un tās ir pēdējās nozīmīgās vēlēšanas pirms martā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām.



Kad paziņoja oficiālos rezultātus no vēlēšanu iecirkņa Nr. 333, tika ziņots par 1331 vēlētāju, bet pēc pārskatīšanas to skaits mistiski pieauga līdz 1867 vēlētājiem.

Vīrietis vēlēšanu urnā iemet vairākus biļetenus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tas ir vairāk nekā 7 reizes lielāks par to vēlētāju skaitu, kurus saskaitīja "Reuters" žurnālisti, tādējādi 73% no balsīm saņēma Vladimira Putina partija "Vienotā Krievija".



Vēlēšanu iecirkņa oficiālās personas paziņoja, ka balsu skaits ir pareizs, bet rezultātos neesot nekādu pretrunu.



"Reuters" reportieri vēlēšanu iecirknī bija no pašas atvēršanas plkst.8, līdz pat brīdim, kad tika saskaitītas visas balsis.



Viņi ieraudzīja vīrieti, kurš stādījās priekšā kā "Vienotās Krievijas" vēlēšanu novērotājs. Vīrietis saulesbrillēs vairākkārt piegājis pie vēlēšanu urnas un katru reizi tajā ievietojis biļetenus.



Reportieru uzņemtajā video redzams vīrietis, kurš stāv pie vēlēšanu urnas un iemet tajā vairāk nekā vienu biļetenu, bet sieviete noskatās un aiziet ar vēl vairākiem biļeteniem rokās.



Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs uzreiz nesniedza atbildi par novēroto situāciju. Lai nu kā, pirmdien preses konferencē Peskovs reportieriem paziņoja, ka cilvēku balsojums pierāda to, ka cilvēki uzticas Putinam.



Viņš paziņoja, ka ziņojumi par pārkāpumiem vēlēšanās tiek ātri risināti un neesot bijušas nekādas krāpšanas.



"Reuters" reportieri nevar noteikt, vai šāda prakse ir izplatīta vai arī viņiem ir materiāls, kas būtiski ietekmē vēlēšanu iznākumus Krievijā.

Pārkāpumi vēlēšanu iecirknī tika konstatēti arī Saratovā.

Skolas direktore Krievijā traucē žurnālistiem filmēt vēlēšanu pārkāpumus un ņirgājas par viņu darbu

Saratovas 56. skolas direktore Marina Radajeva, kura ir arī vietējās politiskās partijas "Vienotā Krievija" pārstāve, parlamenta vēlēšanu balsu skaitīšanas laikā ņirgājās par žurnālistiem. Vēlēšanu iecirknis ar numuru 241 atradās skolā, kur viņa strādā par direktori. Sieviete atteicās žurnālistiem nosaukt savu vārdu un nepaskaidroja, kāpēc viņa brīvi staigā pa skolu.

Tā vietā viņa ņirgājās par žurnālistu darbu un traucēja viņiem filmēt, spīdinot kamerām priekšā sava telefona ekrānu.



Pēc "Atvērtā Kanāla" žurnālistes lūguma noskaidrot sievietes identitāti, policists atteicās sadarboties un piedāvāja uzrakstīt ziņojumu.

Skolas direktore Marina Radajeva traucē žurnālistiem fiksēt vēlēšanu pārkāpumus un atklāti ņirgājas par viņu darbu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Atvērtais Kanāls" ziņo, ka direktore vēlēšanu iecirknī parādījusies arī dienas laikā un traucējusi vēlēšanu komisijas locekļiem filmēt notiekošo pēc tam, kad Saratovas Reģionālās Domes Komunistiskās partijas deputāta kandidāts Aleksandrs Anidalovs paziņoja par pārkāpumiem.

10. septembrī Saratovā vienlaikus notika Saratovas reģiona gubernatora un parlamenta vēlēšanas.



Uzvaru gubernatora vēlēšanās svinēja Valērijs Radajevs, kurš arī pārstāv valdošo partiju "Vienotā Krievija".



Žurnālistiem skolā pēc vēlēšanām paziņoja, ka Marina Radajeva paņēmusi slimības lapu, bet direktores sekretāri nevarot sazvanīt, jo telefons nemitīgi esot aizņemts.



Daļā Krievijas Federācijas subjektu svētdien notika reģionālās un vietējās vēlēšanas, un tās bija pēdējās nozīmīgās vēlēšanas pirms martā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām.



Pavisam Krievijā svētdien notika apmēram 6000 dažāda līmeņa vēlēšanu, kurās iespēja nobalsot bija 46 miljoniem cilvēku.



Vietējo parlamentu vēlēšanas notika sešos federācijas subjektos - Krasnodaras novadā, Penzas apgabalā, Sahalīnas apgabalā, Saratovas apgabalā, Udmurtijā un Ziemeļosetijā.