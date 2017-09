Tiesa atbalsta prezidenta Trampa bēgļu politiku

Lēmums nav tiesas pēdējais vārds attiecībā uz Trampa ieceļošanas aizlieguma politiku, kas pirmo reizi tika pieteikta janvārī.

Tiesneši plāno 10.oktobrī uzklausīt argumentus par to, vai ir bijis likumīgi valstī aizliegt iebraukt ceļotājiem no sešām musulmaņu valstīm, kā arī bēgļiem no visām pasaules valstīm.

Tiesa gan, nav skaidrs, kādi jautājumi tiesai būs palikuši izskatīšanai. Attiecībā uz ieceļotājiem noteiktā 90 dienu aizlieguma beigu termiņš ir septembra beigās, bet attiecībā uz bēgļiem noteiktais 120 dienu termiņš beigsies vēl pēc mēneša.

Administrācija pagaidām nav skaidri apliecinājusi, vai tā grasās aizliegumus pagarināt, padarīt tos pastāvīgus vai arī paplašināt ceļošanas aizliegumu, attiecinot to uz citām valstīm.