Spānija izdevusi Igaunijai narkobiznesa grupējuma līderi Guļeviču

57 gadus vecais Guļevičs Igaunijas noziedzīgajā pasaulē pazīstams kā tā dēvētā Kemerovas grupējuma līderis ar iesauku Slava Kemerovskis.

Kā apliecinājis viņa advokāts, Guļevičs nogādāts Igaunijā pagājušajā nedēļā. Piektdien viņš nopratināts un ievietots Tallinas cietumā. Šīs pašas izmeklēšanas gaitā Igaunijā aizturēti vēl trīs viņa līdzgaitnieki no minētā grupējuma, kas nodarbojas galvenokārt ar starptautisko narkobiznesu. Viens no šiem cilvēkiem pieder pie grupējuma barvežiem.

Kā pastāstījis prokurors Vahurs Verte, aizturētie atradušies tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā jau agrāk un daļa no viņiem jau sodīti par likumpārkāpumiem, kas saistīti ar narkotikām. Viņš norādījis, ka izmeklēšanā svarīga nozīme bijusi sadarbībai ar Spānijas kolēģiem, un pieļāvis, ka aizdomās turēto loks var vēl paplašināties.

Spānijas policija slēptuvē aizturējusi Igaunijai narkobiznesa grupējuma līderi Vjačeslavu Guļeviču. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Igaunijas Centrālās kriminālpolicijas priekšnieks Ago Leiss savukārt pastāstījis, ka aresti veikti pēc gandrīz pusotru gadu ilgas izmeklēšanas un uzskatāmi "par vēl vienu vēstījumu noziedzniekiem, ka viņi tiks notverti arī otrā Eiropas malā, ja tas būs vajadzīgs".

Izmeklēšanas gaitā tiesībsargājošās iestādes konfiscējušas aizdomās turēto personu nekustamo īpašumu, transportlīdzekļus un naudu.

Spānijas laikraksts "El Pais" iepriekš rakstīja, ka Guļevičs bijis spiests slēpties šai valstī, jo esot baidījies par savu dzīvību, kopš pērnruden nogalināts Igaunijas noziedzīgās pasaules līderis Nikolajs Tarankovs un sākusies cīņa par ietekmi starp konkurējošajiem noziedzīgajiem grupējumiem.

Pēc laikraksta "Postimees" ziņām, Krievijas Kemerovas apgabalā dzimušais Guļevičs Igaunijā iepriekš izcietis cietumsodu par izspiešanu. Viņa vadītais grupējums ir viens no vecākajiem Baltijas valstīs. Tā locekļi pārcēlušies uz Igauniju no dažādiem toreizējās Padomju Savienības reģioniem jau pagājušā gadsimta astoņdesmito un deviņdesmito gadu mijā, un Kemerovas grupējums, kas deviņdesmitajos gados nodarbojās ar reketu, prostitūcijas un narkotiku tirdzniecības organizēšanu, uzskatīts par vienu no plašākajiem un nežēlīgākajiem.