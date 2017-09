Divi nezināmi policisti "Texaco" benzīntankā saskārās ar 39 gadus veco Nikolasu Sančesu. Saruna izvērtās nāvējoša, jo Sančesa virzienā tika raidīti vairāki šāvieni.



Viens no policistiem, kurš sašāva Sančesu, izdarīja to ar ieroci, ko viņš pirms mirkļa bija vīrietim konfiscējis.



Pirms video publicēšanas Rojas pilsēta noalgoja advokāti Hīteri Vaitu, kura izskaidroja notikušo.



Vaita paskaidroja, ka policists, kurš sašāva Sančesu ar viņa paša ieroci, domāja, ka vīrietim ir vēl viens ierocis, tāpēc viņš šāvis no konfiscētā ieroča.



"Baidoties, ka Sančesam var būt vēl kāds ierocis, un, dzirdot šāvienus, viņš šāva ar ieroci, kuru bija atņēmis vīrietim. Kad viņš ieraudzīja, ka Sančes nekustas, policists nometa vīrieša ieroci un paņēma savējo," skaidroja advokāte.



Abi policisti tika nosūtīti uz "Texaco" degvielas uzpildes staciju 21. februārī ap 22:00 pēc vietējā laika. Viņi bija saņēmuši izsaukumu no darbinieka, kurš ziņoja par aizdomīgu vīrieti veikalā.



Video redzams, kā policisti ierodas notikuma vietā un uzrunā Sančesu, lai vīrietis nāk pie viņiem parunāt.



Sančes vairākkārt uzrunājis policistus, kāpēc viņi vēlas ar viņu runāt, pēc tam viņš paceļ savu jaku un likumsargi ieraudzīja ieroci, kas aizbāzts aiz vīrieša biksēm.



Policisti vērsās pie Sančesa un teica: "Jums ir šaujamierocis, nekustieties!"



Sančes nav klausījis policistu prasībām un atkāpies, tuvinot kreiso roku jostasvietai, kur atradās ierocis. Pēc mirkļa viņš pagriezies un sācis no viņiem bēgt.



Video redzams, kā policists dzenas pakaļ vīrietim un iesaistās cīņā. Tikmēr otrs policists ieraudzīja, ka Sančes sniedzas pēc sava ieroča.



Vaita skaidro, ka otrs policists nodomājis, ka ir apdraudēta partnera dzīvība, tāpēc viņš atklājis uguni.



Tajā mirklī arī pirmais policists atņēmis Sančesam ieroci, un, baidoties, ka vīrietim ir vēl kāds ierocis, sašāvis Sančesu no viņa paša ieroča.



Publicētajos video redzama apšaude no abu policistu skatpunktiem. Incidents ilga apmēram minūti.



Sančesa neapdomīgās darbības lika virsniekiem pieņemt šādu lēmumu.



"Policisti veica darbības, kurās viņi ir apmācīti un, kā viņiem būtu jāreaģē, aizstāvot sevi un citus no vardarbības," skaidroja advokāte.



Izmeklēšanas laikā abi policisti atrodas apmaksātā atvaļinājumā

