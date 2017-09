Atradies investors, kurš par 500 miljoniem gatavs pirkt "Air Berlin"

"Mēs smagi strādājām, lai varētu izteikt šādu piedāvājumu, saņemot palīdzību ne tikai no ekspertiem, bet arī (..) no "Air Berlin" darbiniekiem, pasažieriem un biznesa partneriem," sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Vērls, kurš 2003.gadā par simbolisku summu - vienu eiro- iegādājās no aviokompānijas "British Airways" uzņēmumu "Deutsche BA", ko pēc tam pārdeva "Air Berlin".

Vērlam piederošais uzņēmums "Intro" svētdien piedāvāja nekavējoties samaksāt par "Air Berlin" 50 miljonus eiro un pēc tam vēl 450 miljonu eiro, atkarībā no tā, kā aviokompānijai klāsies.

Vērls sacīja, ka "Intro" vēlas iegādāties "Air Berlin" kā vienotu veselumu, nevis iepirkt daļas, un aicināja arī citus potenciālos pircējus, tostarp "Lufthansa", "Condor" un "TUI" pievienoties viņa centieniem.

Vienlaikus viņš paziņoja, ka "Intro" ir gatava iegādāties visus "Air Berlin" aktīvus, arī 140 izīrētās lidmašīnas.

Jau ziņots, ka "Air Berlin" augusta sākumā tiesā iesniedza maksātnespējas pieteikumu, jo tās lielākais akcionārs - Abū Dabī bāzētā lidsabiedrība "Etihad Airways" - vairs nenodrošina finansiālu atbalstu.

Vācijas valdība apgalvo, ka konkurences noteikumi liedz "Air Berlin" pārdošanu vienai aviokompānijai.

"Air Berlin" devusi potenciālajiem pircējiem laiku līdz 15.septembri, lai izteiktu savus piedāvājumus.

Tikmēr "Air Berlin" darbību nodrošina Vācijas valdības aizdevums 150 miljonu eiro apmērā.