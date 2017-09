Ukrainas pārstāvis "Jaunajā vilnī" uzstājas kostīmā savas valsts karoga toņos

Ukraiņu popgrupas "Iņ Jaņ" viens no solistiem Ivanovs šogad Sočos notiekošajā "Jaunajā vilnī" konkursa pirmajā dienā, kurā bija jāizpilda pasaules hiti, no žūrijas dabūjis 110 punktus, un ar sniegumu Ivanovs bijis apmierināts, lai gan viņam nācies mainīt dziesmu.

Zīmīgi, ka, izpildot Sema Smita kompozīciju "I'm not the only one", Ivanovs uzstājās gaiši zilā uzvalkā ar dzelteniem elementiem jeb bija tērpts Ukrainas karoga krāsās. Tērpa dizaineris ir no Krievijas - Leonīds Grivko. Šo faktu tūdaļ pēc Ivanova dziesmas no skatuves atzīmēja arī šova vadītāji.

Pats dziedātājs sociālajos tīklos norādījis, ka šī bijusi viņa pirmā "dzīvā" uzstāšanās publikas priekšā. Dziesmu viņam palūgts nomainīt jau pirmajā mēģinājumā.

"Pirmajā koncerta dienā man nomainīja dziesmu, kuru biju gatavojis trīs mēnešu garumā, un ne es vienīgais te tāds esmu. Paliku pie šīs (jau minētās Smita kompozīcijas), jo šo vismaz zināju. Divu dienu laikā viesnīcas numuriņā izveidoju tai aranžiju. Ar atzīmēm esmu apmierināts," paudis Ivanovs, gan nenorādot, kādu dziesmu bija ilgstoši gatavojis konkursam.

Konkursā "Jaunais vilnis", kas notiek Sočos, sacenšas 14 jaunie izpildītāji; šoreiz gan bez Latvijas pārstāvja. Konkurss sākās 8.septembrī un noslēgsies piektdien.