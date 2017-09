Sākumā Saakašvili kopā ar atbalstītājiem, kuru vidū ir arī bijusī Ukrainas premjerministre Jūlija Timošenko, plānoja no Polijas iebraukt Ukrainā ar automašīnu caur Krakovecas robežpunktu, pie kura svētdien sapulcējies liels Gruzijas eksprezidenta atbalstītāju skaits. Tomēr vēlāk viņš paziņoja, ka, lai izvairītos no provokācijām, dosies uz Ukrainu ar vilcienu no Polijas dienvidaustrumu pilsētas Pšemislas.

Saakašvili iekāpa vilcienā Pšemislas stacijā, tomēr vilciena administrācija paziņoja, ka vilciens nedosies ceļā, kamēr Gruzijas eksprezidents vilcienu neatstās, jo tāds rīkojums saņemts no Ukrainas valsts dzelzceļa, kas savukārt rīkojumu saņēmis no Ukrainas policijas.

Vilciena translācijas sistēmā tika paziņots, ka vilcienā atrodas persona, kam aizliegts iebraukt Ukrainā, un vilciens nesāks braukt, kamēr šī persona vilcienu neatstās.

Jau ziņots, ka Saakašvili, kurš pašlaik ir persona bez pilsonības, vairākkārt solīja svētdien atgriezties Ukrainā, lai gan Gruzija lūgusi Kijevu viņu aizturēt un izdot.

Gruzija vēlas panākt Saakašvili izdošanu, jo viņam izvirzītas apsūdzības saistībā ar vardarbīgu protestētāju izklīdināšanu 2007.gadā un kratīšanu privātā televīzijas kanāla "Imedi" redakcijā.

Gruzijas pilsonību Saakašvili zaudēja 2015.gadā, kad Ukrainas prezidents Petro Porošenko viņam piešķīra šīs valsts pilsonību un iecēla par Odesas apgabala gubernatoru, bet šogad jūlijā viņam tika atņemta Ukrainas pilsonība ar pamatojumu, ka migrācijas anketā Saakašvili nav pieminējis pret viņu ierosinātos kriminālprocesus.

Odesas apgabala gubernatora amatā Saakašvili atradās pusotru gadu, bet tad demisionēja, apsūdzot prezidentu Porošenko solījumu nepildīšanā un norādot, ka tiek bremzēti viņa centieni cīnīties pret korupciju augstu ierēdņu aprindās.

Saakašvili uzskata, ka Ukrainas pilsonība viņam atņemta netaisnīgi un vēlas atgriezties Ukrainā, lai mainītu šo situāciju.

"Visi pret mani spertie soļi Gruzijā un Ukrainā bija nelikumīgi," telefonintervijā ziņu aģentūrai AFP paziņoja Saakašvili, piebilstot, ka viņam ir atbalstītāji gan Ukrainā, gan Gruzijā.

Viņš uzsvēra, ka Gruzija pieprasījusi viņu izdot oligarhu iespaidā, kuri baidoties no viņa klātbūtnes Ukrainā, kur viņš cīnījies pret korupciju. Saakašvili apgalvo, ka Gruzijas viņam izvirzītās apsūdzības varas ļaunprātīgā izmantošanā ir politiski motivētas.

Saakašvili uzskata, ka likums ir viņa pusē gan Gruzijā, gan Ukrainā un vēlas Ukrainas tiesās aizstāvēt sevi pret izdošanu.

"Tagad viņi tieši draud deportēt mani uz Gruziju. Taču, lai varētu mani izdot, man fiziski jāatrodas Ukrainā. Mani ir jāielaiž Ukrainā, man ir jāiet cauri tiesu procesam Ukrainā," sacīja Saakašvili.

"Es esmu Ukrainas patriots, jo daudzus gadus no savas dzīves esmu pavadījis Ukrainā," viņš piebilda.

"Man ir politiskā partija, kuru vadu Ukrainā. (..) Man ir pienākumi pret cilvēkiem, kuri pievienojās manai partijai. kuri atbalsta mani," norādīja Saakašvili, uzsverot, ka viņa darbs Ukrainā vēl nav beidzies.

"Man Ukraina nav pabeigta lieta, mums jāturpina cīnīties un jāpabeidz reformas. Tādēļ es esmu tik motivēts doties atpakaļ," sacīja Saakašvili.

Viņš uzsvēra, ka nebaidās tikt izdots Gruzijai.